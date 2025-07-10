Мошенники пытаются обманывать жителей Краснодарского края заменой домофонов

На Кубани злоумышленники пытаются обманывать граждан под предлогом замены домофона и выдачи ключей

9 июля редакторка Юга.ру сообщила, что ее маме позвонили мошенники под предлогом замены домофона в доме. Женщина ответила, что живет в частном доме, но в многоквартирном проживает ее дочь, поэтому изначально звонок не вызвал подозрений.

Преступники сообщили, что занимаются передачей ключей от нового домофона, и им необходимо узнать, какое количество нужно выдать.

Женщина поинтересовалась, какая компания занимается сменой домофона. Ей ответили — «Сравни.ру» (российский финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов). На вопрос «Бесплатно ли это?», мошенники сказали «Да».