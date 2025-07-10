Мошенники пытаются обманывать жителей Краснодарского края заменой домофонов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото bearfotos, сайт freepik.com
    © Фото bearfotos, сайт freepik.com

На Кубани злоумышленники пытаются обманывать граждан под предлогом замены домофона и выдачи ключей

9 июля редакторка Юга.ру сообщила, что ее маме позвонили мошенники под предлогом замены домофона в доме. Женщина ответила, что живет в частном доме, но в многоквартирном проживает ее дочь, поэтому изначально звонок не вызвал подозрений. 

Преступники сообщили, что занимаются передачей ключей от нового домофона, и им необходимо узнать, какое количество нужно выдать. 

Женщина поинтересовалась, какая компания занимается сменой домофона. Ей ответили — «Сравни.ру» (российский финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов). На вопрос «Бесплатно ли это?», мошенники сказали «Да»

В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества:

Женщина согласилась на выдачу, и тогда злоумышленники сообщили, что должен прийти код на телефон «для активации домофона». Код пришел в СМС от Sravni.ru, но краснодарка преступникам его не сообщила и завершила звонок. 

Схема мошенничества под видом замены домофона появилась в 2023 году. Тогда злоумышленники расклеивали на входе в подъезды объявления о замене ключей от домофона за счет управляющей компании. В листовке были указаны QR-коды с переходом на сайт, где жильцы оставляли заявки и оплачивали несуществующую услугу.

Телефонное мошенничество под предлогом замены домофона появилось весной 2025 года. В апреле МВД России сообщило об участившихся случаях подобных схем, отметив, что «использование бытовой темы снижает уровень настороженности у граждан».

Как писали Юга.ру, в июне 2025 года в Краснодаре зафиксировали новый вид мошенничества — преступники приглашают людей на встречи по интересам и мастер-классы. 

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