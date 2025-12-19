Михаил, София, Ева. Узнали самые популярные имена для новорожденных в 2025 году в Краснодарском крае

На Кубани в 2025 году чаще всего мальчиков называли Михаилом и Александром, а девочек — Софией, Евой и Марией

18 декабря Краснодарстат опубликовал список самых популярных имен, которыми жители Кубани называли новорожденных в 2025 году.

Чаще всего мальчиков называли Михаил (1160 человек), Александр (987 человек), Артем (878 человек), Матвей (725 человек) и Марк (702 человека).

Среди девочек самыми распространенными именами оказались София (1039 человек), Ева (846 человек), Мария (816 человек), Анна (767 человек) и Варвара (669 человек).