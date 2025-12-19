Михаил, София, Ева. Узнали самые популярные имена для новорожденных в 2025 году в Краснодарском крае

На Кубани в 2025 году чаще всего мальчиков называли Михаилом и Александром, а девочек — Софией, Евой и Марией

18 декабря Краснодарстат опубликовал список самых популярных имен, которыми жители Кубани называли новорожденных в 2025 году. 

Чаще всего мальчиков называли Михаил (1160 человек), Александр (987 человек), Артем (878 человек), Матвей (725 человек) и Марк (702 человека). 

Среди девочек самыми распространенными именами оказались София (1039 человек), Ева (846 человек), Мария (816 человек), Анна (767 человек) и Варвара (669 человек). 

Именной патруль:

Ранее Юга.ру писали и о самых необычных и редких именах, которыми называли родители Краснодарского края детей в 2025 году. Среди мальчиков это Август, Аполлон, Валдай, Велимир, Гордий и другие, среди девочек — Августина, Авдотья, Венеция, Лиса, Веста. 

Как писали Юга.ру, в феврале в Госдуме разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей.

