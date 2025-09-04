Рюрик, Феодосий, Веста и Лимона. ЗАГС Краснодарского края сообщил о самых редких именах для новорожденных в 2025 году

Краснодарский край

    © Фото пользователя Stephanie Pratt с сайта pixabay.com

В 2025 году на Кубани реже всего мальчиков называли Август, Аполлон, Валдай, а девочек — Августина, Авдотья, Талия

4 сентября издание «Аргументы и Факты Кубань» со ссылкой на ЗАГС Краснодарского края сообщило список самых редких имен для новорожденных в 2025 году. 

Среди необычных имен для мальчиков Август, Аполлон, Валдай, Велимир, Гордий, Есений, Казимир, Климент, Кондрат, Михаил-Тамерлан, Никифор, Павлуша, Пантелеймон, Рюрик, Святомир, Феодосий, Хан-Михаил, Харитон, Эдмонд, Ярмаш и Ярополк.

Реже всего девочек называли именами Августина, Авдотья, Агафья, Айрин, Акилина, Анжелина, Анна-Океания, Астралия, Венеция, Верджиния, Веста, Георгия, Дали, Данелия, Дунья, Златаслава, Лимона, Лиса, Леонсия, Талия и Ясна.

Также издание рассказало о самых популярных именах для младенцев. Чаще всего мальчиков называли Михаил, Александр, Артем, Марк, Матвей, Мирон, Лев, Иван, Дмитрий, Максим, Тимофей, Роман, Давид, Тимур, Владимир, Кирилл, Илья, Арсений, Ярослав и Алексей.

Среди имен для дочерей распространены имена София, Ева, Мария, Анна, Варвара, Василиса, Виктория, Алиса, Мирослава, Аделина, Полина, Есения, Арина, Милана, Валерия, Ксения, Екатерина, Александра, Мия, Кира. 

Как писали Юга.ру, в феврале в Госдуме разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей, а в июле стало известно, что в России появится список разрешенных имен для новорожденных. 

