«Они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками». В России хотят запретить необычные имена для детей
Депутаты Госдумы предложили разработать список разрешенных детских имен
10 февраля зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила в эфире своего телеграм-канала, что в Госдуме разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей.
Изначально депутаты хотели запретить называть девочек, как мальчиков и наоборот. Сейчас законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен.
Люцифер, Изумруд, Ягона, Элита:
«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — отметила Татьяна Буцкая.
Также депутат прокомментировала инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова (партия «Новые люди») о праве детей на смену имени до совершеннолетия из-за травли, даже если родители выступают против:
«Я думаю, упремся в тот самый список имен, среди которых можно выбирать. Чтобы не получилось наоборот. Чтобы ребенок, которого назвали Васей, из-за несогласия с родителями не пошел и не переименовал себя в того самого Пельменя».
Согласно Семейному кодексу, в имени ребенка не должно быть цифр, числительных, символов, знаков (кроме дефиса), рангов, должностей или титулов. Также нельзя называть детей бранными словами.