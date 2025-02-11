«Они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками». В России хотят запретить необычные имена для детей

10 февраля зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила в эфире своего телеграм-канала, что в Госдуме разработали законопроект об ограничении на нестандартные имена для детей. Изначально депутаты хотели запретить называть девочек, как мальчиков и наоборот. Сейчас законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен.

«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — отметила Татьяна Буцкая.

Также депутат прокомментировала инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова (партия «Новые люди») о праве детей на смену имени до совершеннолетия из-за травли, даже если родители выступают против:

«Я думаю, упремся в тот самый список имен, среди которых можно выбирать. Чтобы не получилось наоборот. Чтобы ребенок, которого назвали Васей, из-за несогласия с родителями не пошел и не переименовал себя в того самого Пельменя».

Согласно Семейному кодексу, в имени ребенка не должно быть цифр, числительных, символов, знаков (кроме дефиса), рангов, должностей или титулов. Также нельзя называть детей бранными словами.