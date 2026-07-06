Парящий сад. В парке «Краснодар» открыли новую локацию «Грот»

В парке «Краснодар» для посетителей открыли террасы в новой локации «Грот». Она расположена рядом с «Каньоном»

5 июля пресс-служба парка «Краснодар» сообщила об открытии террасы в новой локации под названием «Грот». Зона находится в строящейся очереди парка, неподалеку от «Каньона». Подробности о концепции этой локации Юга.ру рассказывали в марте.

Также рядом с объектом расположена скульптура, изображающая обнаженных людей. Двое из них сидят на возвышенности и держат двух других за руки, как бы спасая от падения. Под людьми находится круглое отверстие, напоминающее пропасть.

Напомним, что строительство новой, седьмой очереди парка, также известной как «Парк облаков», ведется уже несколько лет. Новые зоны открывают для посетителей поэтапно. Так, прошлой осенью для прогулок стал доступен «Амфитеатр воды», или «Каньон». Посетители локации перемещаются по специальной дорожке внутри «Каньона», по многоуровневым стенам которого стекает вода.



Помимо этого, в мае в «Парке облаков» открылось «Лесное озеро» с густым туманом. Локация разделена на четыре части пешеходными дорожками. Благодаря тропинкам можно пройти «сквозь воду» — они расположены ниже уровня воды.