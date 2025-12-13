В Краснодаре в кино под другим названием покажут второго «Гарри Поттера»

В Краснодаре в кино будут показывать вторую часть фильма о мальчике-волшебнике (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 15 декабря в кино будут показывать фильм «Гарри Поттер и тайная комната» под другим названием — «Волшебник».

Вторая часть знаменитой франшизы об избранном мальчике рассказывает о том, как Гарри возвращается в Хогвартс, хотя эльф Добби предупреждал его об опасности и просил не делать этого. Главный герой, Рон и Гермиона расследуют тайну загадочных нападений на студентов и открывают легендарную комнату, созданную одним из основателей — Салазаром Слизерином.