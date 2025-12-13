В Краснодаре в кино под другим названием покажут второго «Гарри Поттера»

  • Кадр из фильма «Гарри Поттер и тайная комната» © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри кино!»
В Краснодаре в кино будут показывать вторую часть фильма о мальчике-волшебнике (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 15 декабря в кино будут показывать фильм «Гарри Поттер и тайная комната» под другим названием — «Волшебник».

Вторая часть знаменитой франшизы об избранном мальчике рассказывает о том, как Гарри возвращается в Хогвартс, хотя эльф Добби предупреждал его об опасности и просил не делать этого. Главный герой, Рон и Гермиона расследуют тайну загадочных нападений на студентов и открывают легендарную комнату, созданную одним из основателей — Салазаром Слизерином.

Критики положительно встретили вторую часть. Они отмечали мрачный сюжет, декорации, визуальные эффекты, актерскую игру и историю. «Тайная комната» стала вторым самым кассовым фильмом 2002 года, заработав в общей сложности около 880 млн долларов.

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в декабре показывают ретроспективу картин австрийского кинорежиссера Михаэля Ханеке.

