Вышел первый трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Оруэлла. Когда покажут в кино?

В сети появился первый трейлер мультфильма по мотивам сатирической повести 1945 года (12+)

Кинокомпания Angel представила первый трейлер мультфильма «Скотный двор». В его основе лежит одноименная сатирическая повесть Джорджа Оруэлла 1945 года.

Ферма Джонса находится на грани разорения. Когда большой грузовик приезжает, чтобы забрать животных, поросенок Снежок подбивает остальных на восстание. В результате животные захватывает ферму и начинает управлять ею самостоятельно, наслаждаясь свободой.

Однако вскоре в их команде появляется лидер — Наполеон. Революция постепенно превращается в новую диктатуру: власть захватывают свиньи, которые переписывают законы, манипулируют и становятся неотличимы от тех, против кого восстали.

Трейлер получил много отрицательных отзывов за то, что напоминает не антиутопическую сатиру, а комедийную сказку про зверюшек. Премьера мульфильма запланирована на 1 мая 2026 года.