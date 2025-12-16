Вышел первый трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Оруэлла. Когда покажут в кино?

  • Кадр из трейлера к мультфильму «Скотный двор» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»
    Кадр из трейлера к мультфильму «Скотный двор» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»

В сети появился первый трейлер мультфильма по мотивам сатирической повести 1945 года (12+)

Кинокомпания Angel представила первый трейлер мультфильма «Скотный двор». В его основе лежит одноименная сатирическая повесть Джорджа Оруэлла 1945 года.

Режиссером экранизации выступил Энди Серкис («Маугли», «Веном 2»), сценарий написал Николас Столлер («Маппеты»). В оригинале персонажей озвучили Сет Роген, Киран Калкин, Вуди Харрельсон, Гейтен Матараццо, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Джим Парсонс, Лаверна Кокс, Кэтлин Тернер и Иман Веллани.

Панк-вселенная, Некромант и зомби-музыканты:

Ферма Джонса находится на грани разорения. Когда большой грузовик приезжает, чтобы забрать животных, поросенок Снежок подбивает остальных на восстание. В результате животные захватывает ферму и начинает управлять ею самостоятельно, наслаждаясь свободой.

Однако вскоре в их команде появляется лидер — Наполеон. Революция постепенно превращается в новую диктатуру: власть захватывают свиньи, которые переписывают законы, манипулируют и становятся неотличимы от тех, против кого восстали.

Трейлер получил много отрицательных отзывов за то, что напоминает не антиутопическую сатиру, а комедийную сказку про зверюшек. Премьера мульфильма запланирована на 1 мая 2026 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино с 15 декабря под другим названием показывают второго «Гарри Поттера».

