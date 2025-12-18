В Краснодаре состоится песенная встреча «Голоса Святок»

Музыковед и исследователь традиционной культуры расскажет, зачем древние праздники нужны современному человеку (6+)

Музыковед и исследователь традиционной культуры Анна Луговая анонсировала на 20 декабря песенную встречу «Голоса Святок». Спикер расскажет, что такое Святки, зачем древние праздники нужны современному человеку, как их можно включить в жизнь в большом городе.

На встрече участники будут исполнять особые обрядовые песни (колядки, щедровки, христославные), напоют друг другу благополучие в наступающем году, нагадают добро и счастье, будут величать друг друга, а также выучат смешные корильные стишки.

«Мы разучим простые и красивые песни и вместе их споем. Ведь совместное пение не только доставляет радость, но и поднимает иммунитет. Мы душевно отдохнем, насладимся совместным звучанием и сотворчеством. Умение петь и наличие громкого голоса не обязательно. Даже молчать в атмосфере святочных песен — уже удовольствие», — рассказала Анна Луговая.

Встреча пройдет 20 декабря в 18.00 на улице Гоголя, 80 (арт-пространство «Матрешка»). Стоимость участия 900 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

