В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы ABBA

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 25 декабря встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о шведской группе ABBA.

«Их песня Happy New Year на самом деле невыразимо грустная. Однако просто невозможно устоять перед очарованием и жизнерадостным романтизмом большинства хитов шведского квартета, ставших эталоном качественной поп-музыки», — считает Острицов.

ABBA — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самый успешный из числа созданных в Скандинавии. Записи группы по всему миру разошлись тиражом больше 350 млн экземпляров. Наиболее известные песни: Dancing Queen, Honey, Honey, Mamma Mia, Our Last Summer, Money, Money, Money, Gimme! Gimme! Gimme!

Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles, Kate Bush, Дэвида Боуи, Roxette, Nightwish, a-ha.