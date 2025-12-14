В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы ABBA
Краснодарский меломан расскажет о творческом пути шведской поп-группы (12+)
Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 25 декабря встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о шведской группе ABBA.
Программа:
- рассказ о творческом пути группы и личных отношениях внутри нее;
- прослушивание на оригинальном фирменном виниле песен из альбомов;
- разбор музыкальных композиций и текстов;
- интерактивный анализ: мысли и впечатления, обсуждение, ответы на вопросы.
«Их песня Happy New Year на самом деле невыразимо грустная. Однако просто невозможно устоять перед очарованием и жизнерадостным романтизмом большинства хитов шведского квартета, ставших эталоном качественной поп-музыки», — считает Острицов.
ABBA — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самый успешный из числа созданных в Скандинавии. Записи группы по всему миру разошлись тиражом больше 350 млн экземпляров. Наиболее известные песни: Dancing Queen, Honey, Honey, Mamma Mia, Our Last Summer, Money, Money, Money, Gimme! Gimme! Gimme!
Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.
Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles, Kate Bush, Дэвида Боуи, Roxette, Nightwish, a-ha.
