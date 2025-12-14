В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы ABBA

  • Участники ABBA в 2022 году © Фото Raph_PH, доступно по лицензии Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Краснодарский меломан расскажет о творческом пути шведской поп-группы (12+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 25 декабря встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о шведской группе ABBA.

Программа:

  • рассказ о творческом пути группы и личных отношениях внутри нее;
  • прослушивание на оригинальном фирменном виниле песен из альбомов;
  • разбор музыкальных композиций и текстов;
  • интерактивный анализ: мысли и впечатления, обсуждение, ответы на вопросы.

«Их песня Happy New Year на самом деле невыразимо грустная. Однако просто невозможно устоять перед очарованием и жизнерадостным романтизмом большинства хитов шведского квартета, ставших эталоном качественной поп-музыки», — считает Острицов.

ABBA — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самый успешный из числа созданных в Скандинавии. Записи группы по всему миру разошлись тиражом больше 350 млн экземпляров. Наиболее известные песни: Dancing Queen, Honey, Honey, Mamma Mia, Our Last Summer, Money, Money, Money, Gimme! Gimme! Gimme!

Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles, Kate Bush, Дэвида Боуи, Roxette, Nightwish, a-ha.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 18 декабря состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная «Идиоту» Достоевского.

