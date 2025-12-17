История Второго Рима. В Краснодаре пройдет лекция о Византии

В Краснодаре состоится финальная в 2025 году лекция по всемирной истории (6+)

В центре внимания слушателей будет Византийская империя. Она была продолжением Римской в ее восточных провинциях в период поздней античности и средневековья. Офиицально существовала с 17 января 395 года до 29 мая 1453-го.

Программа:

как Византия стала Вторым Римом и пережила Западную империю на целое тысячелетие;

зачем Юстиниан построил Айя-Софию — самое большое и сложное здание мира на ближайшие 1000 лет;

почему арабы и болгары десятилетиями не могли взять Константинополь;

какими были отношения Византии и Руси;

кто и когда нанес империи смертельную рану;

почему падение Восточной Римской империи стало шоком для всего мира.

Наследие Византии огромно. Это сохранение и передача античной культуры и знаний, развитие православия и формирование концепции «Москва — Третий Рим», а также уникальные достижения в искусстве (мозаика, иконопись), архитектуре, науке (математика, медицина), военном деле (греческий огонь), юриспруденции и государственном устройстве. Все перечисленное оказало большое влияние на Южную и Восточную Европу, в том числе на Русь.

Встреча состоится 21 декабря в 13:30 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.