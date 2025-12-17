История Второго Рима. В Краснодаре пройдет лекция о Византии
В Краснодаре состоится финальная в 2025 году лекция по всемирной истории (6+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 21 декабря лекцию «История второго Рима». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.
В центре внимания слушателей будет Византийская империя. Она была продолжением Римской в ее восточных провинциях в период поздней античности и средневековья. Офиицально существовала с 17 января 395 года до 29 мая 1453-го.
Программа:
- как Византия стала Вторым Римом и пережила Западную империю на целое тысячелетие;
- зачем Юстиниан построил Айя-Софию — самое большое и сложное здание мира на ближайшие 1000 лет;
- почему арабы и болгары десятилетиями не могли взять Константинополь;
- какими были отношения Византии и Руси;
- кто и когда нанес империи смертельную рану;
- почему падение Восточной Римской империи стало шоком для всего мира.
Наследие Византии огромно. Это сохранение и передача античной культуры и знаний, развитие православия и формирование концепции «Москва — Третий Рим», а также уникальные достижения в искусстве (мозаика, иконопись), архитектуре, науке (математика, медицина), военном деле (греческий огонь), юриспруденции и государственном устройстве. Все перечисленное оказало большое влияние на Южную и Восточную Европу, в том числе на Русь.
Встреча состоится 21 декабря в 13:30 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
