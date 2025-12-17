Оперштаб назвал фейком информацию об исках к Галицкому из-за отказа строить храм в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Предыстория: В начале декабря в СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что Росприроднадзор подал 11 исков к компании «Инвестстрой», связанной с Сергеем Галицким, на сумму 3,2 млн рублей из-за ущерба природе при строительстве «Парка Облаков». В ведомстве это опровергли. Однако такие иски суд рассматривал в начале 2023 года. Тогда Росприроднадзор планировал взыскать с «Инвестстроя» 3 млн рублей по заявлениям о вреде окружающей среде, но суд ему отказал.

17 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в телеграм-каналах и мессенджерах распространяют информацию, что Росприроднадзор подал иски против компании Сергея Галицкого из-за отказа бизнесмена строить новый храм в ЮМР в Краснодаре. Власти назвали это фейком. При этом в оперштабе не уточнили, просили ли Галицкого строить храм в Юбилейном микрорайоне. В публикации только сказано, что «никаких официальных заявлений об обсуждении новых проектов с его участием не было».

Также оперштаб обвинил краснодарцев в распространении других фейков о строительств храма. Якобы жители писали, что территорию огородят забором и перекроют выход к набережной. Но по словам представителей кубанского духовенства, территория вокруг храма и благоустроенная набережная будут открыты для всех.



Однако горожане не утверждали, что вокруг храма появится забор, а только высказывали свои опасения в соцсетях. Отметим, что на территории планируют построить воскресную школу, а учебные заведения обычно находятся за ограждениями. Пока никто не объяснил, как именно будет выглядеть религиозное сооружение, и как организуют работу школы без забора. В открытом доступе есть только несколько рендеров храма.



Напомним, что в октябре краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР, а журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений».

5 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Кубань 24» заявил, что храм в Юбилейном микрорайоне Краснодара посвятят бойцам СВО. Хотя ранее сообщалось, что церковь построят из-за нужды местных жителей — якобы им не хватает места в действующем храме Рождества Христова.