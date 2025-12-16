Госдума приняла закон о переводе всех домовых чатов в Max. Он не распространяется на Москву

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано с помощью Gemini 2.5 Flash Image
    © Изображение сгенерировано с помощью Gemini 2.5 Flash Image

Депутаты Госдумы РФ внесли поправки в жилищный кодекс о переводе домовых чатов в мессенджер Мах

16 декабря депутаты Госдумы приняли поправки в жилищный кодекс, в соответствии с которыми управдомы, операторы по вывозу мусора и ремонтники будут обязаны общаться с владельцами квартир только в Мах. 

При этом в дополнительных поправках в закон «О статусе столицы» сказано, что жители Москвы «могут» перевести свои домовые чаты в национальный мессенджер, но не обязаны этого делать.

Безумный Max:

Напомним, что о переводе домовых чатов в мессенджер Max заговорили еще в ноябре. Планировалось, что нововведение затронет около 1 млн многоэтажек по всей стране. Тогда в Госдуме отмечали, что это всего лишь рекомендация.

Поправки в жилищный кодекс вступят в силу сразу после того, как их утвердят Совет Федерации и Владимир Путин. Законопроект рассмотрели в третьем чтении.

Отметим, что с 5 декабря на авторизацию через Мах начал переходить портал «Госуслуги». Пользователи Краснодарского края не могли зайти в сервис без нацмессенджера.

С конца августа госучреждения Краснодара стали переводить рабочие чаты в Max. В этот же мессенджер принудительно перешли все школьные и родительские чаты. Мax обвиняли в слежке за пользователями через камеры.

Как писали Юга.ру, в КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max после жалобы ректору и в Минобрнауки.

Госдума РФ ЖКХ Интернет общество политика Чиновники

Новости

В Краснодаре художник Николай Турков проведет открытую дискуссию о монументальном искусстве
Госдума приняла закон о переводе всех домовых чатов в Max. Он не распространяется на Москву
Дерипаску выдвинули в президенты российской федерации хоккея с мячом
Старт горнолыжного курорта в Сочи перенесли из-за теплой погоды и дефицита снега в горах. В каких местах уже можно кататься?
ФАС попросила торговые сети обосновать высокие цены на продукты питания
Экс-депутата Госдумы от Краснодарского края Юрия Напсо объявили в розыск

Лента новостей

Куда инвестировать деньги, когда ставки по вкладам падают?
Вчера, 09:10
Куда инвестировать деньги, когда ставки по вкладам падают?
Три стратегии на декабрь
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»
Вчера, 15:37
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»
В Краснодаре противники строительства храма в ЮМР записали видеообращение к Путину
Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья
Вчера, 14:50
Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья
В банке вместо кредита ему оформили договор купли-продажи дома

Реклама на сайте