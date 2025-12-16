Госдума приняла закон о переводе всех домовых чатов в Max. Он не распространяется на Москву

16 декабря депутаты Госдумы приняли поправки в жилищный кодекс, в соответствии с которыми управдомы, операторы по вывозу мусора и ремонтники будут обязаны общаться с владельцами квартир только в Мах. При этом в дополнительных поправках в закон «О статусе столицы» сказано, что жители Москвы «могут» перевести свои домовые чаты в национальный мессенджер, но не обязаны этого делать.

Напомним, что о переводе домовых чатов в мессенджер Max заговорили еще в ноябре. Планировалось, что нововведение затронет около 1 млн многоэтажек по всей стране. Тогда в Госдуме отмечали, что это всего лишь рекомендация.

Поправки в жилищный кодекс вступят в силу сразу после того, как их утвердят Совет Федерации и Владимир Путин. Законопроект рассмотрели в третьем чтении.



Отметим, что с 5 декабря на авторизацию через Мах начал переходить портал «Госуслуги». Пользователи Краснодарского края не могли зайти в сервис без нацмессенджера.



С конца августа госучреждения Краснодара стали переводить рабочие чаты в Max. В этот же мессенджер принудительно перешли все школьные и родительские чаты. Мax обвиняли в слежке за пользователями через камеры.