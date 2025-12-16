В Краснодаре детей приглашают на экоурок о птицах и мастер-класс по созданию съедобной кормушки

В краснодарском экоцентре пройдет экоурок «Хранители птиц» и мастер-класс (6+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 21 декабря детский экоурок «Хранители птиц» и мастер-класс по созданию съедобной игрушки.

На занятии дети узнают интересные факты о жизни пернатых, например: 

  • от кого произошли птицы;
  • кто такие бёрдеры;
  • зачем дятел стучит по дереву;
  • почему воробьи не умеют ходить;
  • какая птица умеет ползать и многое другое. 

В Краснодаре появился клуб бердвотчинга:

На мастер-классе участники создадут съедобную кормушку из вторичного сырья и заберут ее с собой. Организаторы советуют принести на занятие сырые семена, овсянку, просо, пшеничную или перловую крупу, лен, пшеницу, кукурузу, чечевицу. 

Ведущая мероприятия — экоспикер «Чистой среды» Евгения Слинкина. 

Мероприятие состоится 21 декабря в 13:00 на улице Одесской, 48В. Занятие рассчитано на детей старше 5 лет. Стоимость детского билета — 500 рублей, вход для сопровождающего взрослого бесплатный. 

Как писали Юга.ру, в октябре в Японском саду Краснодара поселились новые жители — дикие утки.

