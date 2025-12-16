В Краснодаре детей приглашают на экоурок о птицах и мастер-класс по созданию съедобной кормушки
В краснодарском экоцентре пройдет экоурок «Хранители птиц» и мастер-класс (6+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 21 декабря детский экоурок «Хранители птиц» и мастер-класс по созданию съедобной игрушки.
На занятии дети узнают интересные факты о жизни пернатых, например:
- от кого произошли птицы;
- кто такие бёрдеры;
- зачем дятел стучит по дереву;
- почему воробьи не умеют ходить;
- какая птица умеет ползать и многое другое.
В Краснодаре появился клуб бердвотчинга:
На мастер-классе участники создадут съедобную кормушку из вторичного сырья и заберут ее с собой. Организаторы советуют принести на занятие сырые семена, овсянку, просо, пшеничную или перловую крупу, лен, пшеницу, кукурузу, чечевицу.
Ведущая мероприятия — экоспикер «Чистой среды» Евгения Слинкина.
Мероприятие состоится 21 декабря в 13:00 на улице Одесской, 48В. Занятие рассчитано на детей старше 5 лет. Стоимость детского билета — 500 рублей, вход для сопровождающего взрослого бесплатный.
