В Краснодаре открыли инклюзивное кафе, где работают люди с ментальными нарушениями

2 апреля пресс-служба «Инсити» сообщила Юга.ру, что в краснодарском микрорайоне Любимово открыли инклюзивное арт-кафе «Привет, друг!». Пространство создали для социальной адаптации и трудоустройства людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и ментальными нарушениями.

В кафе можно освоить профессии бариста, официанта, повара и другие. Каждый участник проекта под руководством специалистов и наставников получит индивидуальную программу развития, адаптированную к его потребностям и возможностям.

«Мы убеждены, что аутизм — это не препятствие, а уникальная особенность, которую необходимо учитывать при создании инклюзивного общества, где у каждого есть равные возможности. Наше кафе станет местом, где молодые люди с особыми потребностями смогут раскрыть свой потенциал, обрести уверенность в себе и найти свое место в жизни», — рассказала руководитель проекта Наталья Попова.

На территории кафе планируют устраивать мастер-классы для детей и взрослых и различные обучающие занятия.