В Краснодаре открыли инклюзивное кафе, где работают люди с ментальными нарушениями

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой «Инсити»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Инсити»

В Краснодаре в микрорайоне Любимово заработало инклюзивное арт-кафе «Привет, друг!»

2 апреля пресс-служба «Инсити» сообщила Юга.ру, что в краснодарском микрорайоне Любимово открыли инклюзивное арт-кафе «Привет, друг!». Пространство создали для социальной адаптации и трудоустройства людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и ментальными нарушениями.

Реализация проекта обошлась в 3 млн рублей.

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В кафе можно освоить профессии бариста, официанта, повара и другие. Каждый участник проекта под руководством специалистов и наставников получит индивидуальную программу развития, адаптированную к его потребностям и возможностям.  

«Мы убеждены, что аутизм — это не препятствие, а уникальная особенность, которую необходимо учитывать при создании инклюзивного общества, где у каждого есть равные возможности. Наше кафе станет местом, где молодые люди с особыми потребностями смогут раскрыть свой потенциал, обрести уверенность в себе и найти свое место в жизни», — рассказала руководитель проекта Наталья Попова.

На территории кафе планируют устраивать мастер-классы для детей и взрослых и различные обучающие занятия.  

  • © Фото предоставлено пресс-службой «Инсити»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Инсити»
  • © Фото предоставлено пресс-службой «Инсити»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Инсити»
  • © Фото предоставлено пресс-службой «Инсити»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Инсити»
  • © Фото предоставлено пресс-службой «Инсити»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Инсити»

Ранее Юга.ру писали, как помочь проекту «Открытая среда» и людям с аутизмом.

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В Краснодаре открыли инклюзивное кафе, где работают люди с ментальными нарушениями
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