Аренда яхты в Адлере перестает быть сезонной услугой

Сервис аренды яхт «Рентето» отметил рост интереса к морским прогулкам в Адлере и Сириусе в течение всего года. Почему яхты на Черном море перестали быть исключительно летним развлечением?

Сервис аренды яхт «Рентето» сообщил о росте спроса на морские прогулки в Адлере и Сириусе вне традиционного летнего сезона. По данным платформы, все больше жителей и туристов большого Сочи рассматривают аренду яхты как формат отдыха, доступный круглый год. Юга.ру узнали, какие направления и форматы пользуются наибольшей популярностью.

В сервисе отмечают, что мягкий климат Черноморского побережья и развитие портовой инфраструктуры сделали морские прогулки востребованными не только летом, но и осенью, зимой и весной. Особенно заметен интерес к почасовым выходам в море и индивидуальным маршрутам вдоль побережья.

Яхты Адлера, базирующиеся в Имеретинском порту с выходом из Сириуса, сегодня вызывают наибольший интерес у клиентов. Эти маршруты позволяют увидеть Олимпийский парк и панорамы побережья с воды, избегая городского шума и туристических маршрутов.

На сайте сервиса представлены разные варианты — от часовых морских прогулок до индивидуальных маршрутов с возможностью выбрать формат аренды яхты с капитаном в Адлере. Забронировать подходящий вариант можно через официальный сайт сервиса renteto.com.

«Аренда яхты — это спокойный формат отдыха, который не требует специальной подготовки. Прогулки проходят в сопровождении капитана и подходят как для пар, так и для небольших компаний», — сообщили в сервисе.

