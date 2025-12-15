Бывшего вице-мэра Краснодара Нетребу осудили на 4 года колонии за мошенничество
Всеволод Нетреба получил 4 года колонии и штраф 1 млн рублей
Предыстория. 29 апреля в администрации Краснодара прошли обыски. Силовики пришли на рабочее место вице-мэра Всеволода Нетребы. У чиновника изъяли деньги и документы.
На следующий день в отношении Нетребы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Для бывшего вице-мэра запросили четыре с половиной года лишения свободы и штраф.
15 декабря объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Первомайский районный суд признал Всеволода Нетребу виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Прокурор доказал, что при выборах в гордуму Краснодара чиновник пообещал начальнику юридического отдела местной администрации Кириллу Перцеву дать депутатский мандат за 4,6 млн рублей. Однако последний предпочел сотрудничество с правоохранителями.
В ходе заседания Нетреба полностью признал вину в совершении преступления.
Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в 1 млн рублей. Также его на три года лишили права занимать должности в органах местного самоуправления.
