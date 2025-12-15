Бывшего вице-мэра Краснодара Нетребу осудили на 4 года колонии за мошенничество

Краснодарский край

Распечатать

  • Всеволод Нетреба © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»
    Всеволод Нетреба © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Всеволод Нетреба получил 4 года колонии и штраф 1 млн рублей

Предыстория. 29 апреля в администрации Краснодара прошли обыски. Силовики пришли на рабочее место вице-мэра Всеволода Нетребы. У чиновника изъяли деньги и документы.

На следующий день в отношении Нетребы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Для бывшего вице-мэра запросили четыре с половиной года лишения свободы и штраф.

15 декабря объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Первомайский районный суд признал Всеволода Нетребу виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Читайте также:

Прокурор доказал, что при выборах в гордуму Краснодара чиновник пообещал начальнику юридического отдела местной администрации Кириллу Перцеву дать депутатский мандат за 4,6 млн рублей. Однако последний предпочел сотрудничество с правоохранителями.

В ходе заседания Нетреба полностью признал вину в совершении преступления.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в 1 млн рублей. Также его на три года лишили права занимать должности в органах местного самоуправления.

Как писали Юга.ру, экс-главный архитектор Сочи получил 10 лет строгого режима за взятку в 65 млн рублей.

Коррупция Краснодар Мошенничество Правосудие Суд Чиновники

Новости

Краснодарская художница запустила волшебную почту и приглашает жителей поздравить незнакомцев с Новым годом. Как принять участие?
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично». В Краснодаре противники строительства храма в ЮМР записали видеообращение к Путину
Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья. В банке вместо кредита ему оформили договор купли-продажи дома
В центре Краснодара обнаружили много мертвых грачей. Жители считают, что птиц травят, но есть мнение о вреде новогодней иллюминации
В Ростове-на-Дону около 1400 многоэтажек остались без тепла и горячей воды. Ночью в городе прогнозируют мороз до -4 °C
Бывшего вице-мэра Краснодара Нетребу осудили на 4 года колонии за мошенничество

Лента новостей

Реклама на сайте