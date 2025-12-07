В Краснодарском крае средний размер взятки вырос до 700 тыс. рублей

На Кубани средний размер взятки представителям власти вырос почти на 200 тыс. с сентября по декабрь 2025 года

5 декабря начальник профильного отдела прокуратуры Краснодарского края Роман Бурыкин сообщил изданию «Аргументы и Факты. Кубань», что в 2025 году средний размер взятки представителям власти превысил 700 тыс. рублей.

Отметим, что в сентябре 2025 года средняя сумма была меньше — 523 тыс. рублей, а в начале года коррупционерам давали по 851 тыс. рублей.

Бурыкин заявил, что сумма рассчитывается из количества уголовных дел, которые делятся на количество получателей денег. По его словам, «некоторые» по ежегодному росту среднего размера взятки судят об инфляции.