В одном микрорайоне Краснодара и четырех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак

В Краснодаре снова проведут плановый отлов бездомных собак

Где будут отлавливать собак:

Краснодарский муниципальный приют для собак сообщил , что с 15 по 30 декабря пройдет отлов безнадзорных животных.

Сотрудники приюта советуют жителям города внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самостоятельный выгул в этот период.

Напомним, муниципальный приют для бездомных животных начали строить в октябре 2023 года. 17 апреля 2025 года он открылся в «пилотном режиме».