В одном микрорайоне Краснодара и четырех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак
В Краснодаре снова проведут плановый отлов бездомных собак
Краснодарский муниципальный приют для собак сообщил, что с 15 по 30 декабря пройдет отлов безнадзорных животных.
Где будут отлавливать собак:
- микрорайон Черемушки;
- поселок Плодородный;
- поселок Российский;
- поселок Краснодарский;
- хутор Копанской.
Сотрудники приюта советуют жителям города внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самостоятельный выгул в этот период.
Напомним, муниципальный приют для бездомных животных начали строить в октябре 2023 года. 17 апреля 2025 года он открылся в «пилотном режиме».
Как писали Юга.ру, 10 октября стало известно, что в России хотят ограничить количество домашних животных в квартирах и создать базу питомцев.