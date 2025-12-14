В одном микрорайоне Краснодара и четырех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре снова проведут плановый отлов бездомных собак

Краснодарский муниципальный приют для собак сообщил, что с 15 по 30 декабря пройдет отлов безнадзорных животных.

Где будут отлавливать собак:

  • микрорайон Черемушки;
  • поселок Плодородный;
  • поселок Российский;
  • поселок Краснодарский;
  • хутор Копанской.

Читайте также:

Сотрудники приюта советуют жителям города внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самостоятельный выгул в этот период.

Напомним, муниципальный приют для бездомных животных начали строить в октябре 2023 года. 17 апреля 2025 года он открылся в «пилотном режиме».

Как писали Юга.ру, 10 октября стало известно, что в России хотят ограничить количество домашних животных в квартирах и создать базу питомцев.

Город Животные Краснодар

Новости

В одном микрорайоне Краснодара и четырех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак
В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы ABBA
В поселке Афипском обломки БПЛА повредили несколько домов
«Щелкунчик» под хип-хоп, хороводы для взрослых и интерактивная елка для малышей. На какие новогодние спектакли «Премьеры» в Краснодаре еще есть билеты
В Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная «Идиоту» Достоевского
С 1 января 2026 года российским туристам понадобится страховка для въезда в Грузию

Лента новостей

Реклама на сайте