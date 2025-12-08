Атамана ККВ и экс-замгубернатора Власова оставили в СИЗО до конца февраля 2026 года
В Краснодаре суд продлил арест бывшему вице-губернатору региона Александру Власову до 28 февраля 2026 года
8 декабря объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения бывшему вице-губернатору Кубани Александру Власову. Его арест продлили до 28 февраля 2026 года.
Экс-замглавы Краснодара Нетреба за 4,6 млн рублей предлагал депутатский мандат:
Напомним, 29 сентября стало известно, что бывший вице-губернатор Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов решил отправиться на СВО в составе бригады «Кубань». В тот же день СМИ сообщили, что чиновника задержали по подозрению в хищении в особо крупном размере.
30 сентября суд заключил Власова под стражу. Однако руководителем Кубанского казачьего войска он остался. Так Власов стал первым атаманом, которого арестовали по подозрению в совершении преступления.
Как писали Юга.ру, бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского лишили мандата и арестовали по обвинению в коррупции.