Вице-губернатор Краснодарского края и атаман ККВ Власов отправился на СВО
Александра Власова освободили от должности исполняющего обязанности заместителя главы края
29 сентября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов решил отправиться на СВО в составе бригады «Кубань». В связи с этим его освободили от должности исполняющего обязанности заместителя главы региона.
«Казаки с первых дней отправились в зону специальной военной операции, среди них 93 атамана районных и первичных обществ. Сейчас на передовой находятся атаманы Ейского отдела Константин Черный и Екатеринодарского отдела Вадим Чернов. <...> Отмечу, что и я ветеран боевых действий, выполнял задачи в Чеченской Республике в конце девяностых и начале двухтысячных годов, в операции по принуждении к миру в 2008 году в Грузии», — пояснил Власов.
Напомним, Александр Власов занимал должность атамана Кубанского казачьего войска с 2020 года. На этом посту он сменил Николая Долуду, которого Владимир Путин назначил атаманом Всероссийского казачьего общества.
Александр Власов был казачьим сотником. В 2014 году его назначили атаманом Гулькевичского районного казачьего общества Кубанского казачьего войска. В 2020 году Власов также был назначен замглавы района, а в 30 сентября стал вице-губернатором по вопросам казачества и развитию спорта.
Бригада «Кубань» связана с одноименным учебным центром, где к выполнению задач специальной военной операции готовят казаков-добровольцев. В том числе там обучают изготовлению беспилотных летательных аппаратов. Теоретические занятия проводят в оборудованных кабинетах штаба, а управлять дронами учат на полигоне.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2024 года появилась информация, что на СВО отправился бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. 25 сентября стало известно, что экс-градоначальника арестовали по подозрению в растрате госбюджета в особо крупном размере.