Вице-губернатор Краснодарского края и атаман ККВ Власов отправился на СВО

29 сентября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов решил отправиться на СВО в составе бригады «Кубань». В связи с этим его освободили от должности исполняющего обязанности заместителя главы региона.

«Казаки с первых дней отправились в зону специальной военной операции, среди них 93 атамана районных и первичных обществ. Сейчас на передовой находятся атаманы Ейского отдела Константин Черный и Екатеринодарского отдела Вадим Чернов. <...> Отмечу, что и я ветеран боевых действий, выполнял задачи в Чеченской Республике в конце девяностых и начале двухтысячных годов, в операции по принуждении к миру в 2008 году в Грузии», — пояснил Власов.

Напомним, Александр Власов занимал должность атамана Кубанского казачьего войска с 2020 года. На этом посту он сменил Николая Долуду, которого Владимир Путин назначил атаманом Всероссийского казачьего общества.