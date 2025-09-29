Вице-губернатора Краснодарского края задержали после решения пойти на СВО — СМИ

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов может быть причастен к хищению в особо крупном размере

Предыстория. 29 сентября вице-губернатор Краснодарского края и атаман ККВ Александр Власов снял с себя полномочия и заявил, что хочет отправиться на СВО в составе бригады «Кубань».

29 сентября портал 93.ру сообщил, что после решения уйти с поста вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова задержали. По данным издания, атамана Кубанского казачьего войска подозревают в хищении в особо крупном размере.

По предварительной информации, он может быть причастен к присвоению средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации. Резкая смена деятельности чиновника связана с уголовным делом.

«Предварительно известно, что его подчиненные готовили подложные документы, чтобы скрыть следы преступления. При этом казаки-добровольцы испытывали острую нехватку обмундирования и снаряжения и вынуждены были покупать его за свой счет. К самим казакам у следствия претензий нет, они защищают интересы страны. Вопросы есть конкретно к чиновнику», — рассказал источник.

Напомним, похожая ситуация случилась в 2024 году. 12 сентября появилась информация, что на СВО отправился бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. А 25 сентября стало известно, что экс-градоначальника арестовали по подозрению в растрате госбюджета в особо крупном размере. Копайгородский до сих пор находится в СИЗО.

Как писали Юга.ру, ранее в зону СВО отправились экс-мэры Краснодара Евгений Первышов и Андрей Алексеенко.

