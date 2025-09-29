Вице-губернатора Краснодарского края задержали после решения пойти на СВО — СМИ

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов может быть причастен к хищению в особо крупном размере

Предыстория. 29 сентября вице-губернатор Краснодарского края и атаман ККВ Александр Власов снял с себя полномочия и заявил, что хочет отправиться на СВО в составе бригады «Кубань».

29 сентября портал 93.ру сообщил, что после решения уйти с поста вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова задержали. По данным издания, атамана Кубанского казачьего войска подозревают в хищении в особо крупном размере.

По предварительной информации, он может быть причастен к присвоению средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации. Резкая смена деятельности чиновника связана с уголовным делом.