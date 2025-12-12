Поселок Яблоновский в Адыгее станет городом в 2027 году

Адыгея

Распечатать

  • © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2022 года
    © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2022 года

Поселку Яблоновский могут дать новое имя и статус города

11 декабрая РБК сообщил, что до середины 2027 года поселок Яблоновский в Тахтамукайском районе Адыгеи получит статус города. Об этом во время прямой линии заявил глава республики Мурат Кумпилов.

Он добавил, что актив населенного пункта обращается к властям с просьбой рассмотреть его переименование.

Читайте также:

«Большие вложения были сделаны в поселок Яблоновский, там жизнь меняется. Но запрос у населения больше и больше, и, конечно, нам нужно это делать. По дорожной карте по получению статуса города это займет полтора года. До середины 2027 года мы планируем, что у нас будет уже статус города. При этом актив обращается, чтобы изменить название поселка. Готовы рассмотреть в дискуссии с населением», — рассказал Мурат Кумпилов.

Напомним, 19 мая Мурат Кумпилов выдвинул инициативу о преобразовании поселка Яблоновский в город. Месяц спустя в беседе с журналистами он еще раз напомнил об этом.

Яблоновский находится на левом берегу реки Кубань, напротив Краснодара. Численность населения, по данным на 1 января 2024 года, составляет 56 тыс. 972 человека.

Как писали Юга.ру, в Адыгее создали свою версию дубайского шоколада. Его делают с сыром и грецким орехом.

Адыгея Город Мурат Кумпилов Яблоновский мост

Новости

Экс-главный архитектор Сочи получил 10 лет строгого режима за взятку в 65 млн рублей
Поселок Яблоновский в Адыгее станет городом в 2027 году
В Краснодаре третий день нет мобильного интернета. Власти по-прежнему молчат
В ночь с 13 на 14 декабря краснодарцы смогут наблюдать пик звездопада метеоров Геминиды
«Моржи» Геленджика устроят показательный заплыв. Участвовать могут все желающие
В Сочи жертвы «схемы Долиной» отомстили пенсионерке и отключили свет в квартире. Это первый подобный случай в России

Лента новостей

Реклама на сайте