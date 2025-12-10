Галицкий признан «Легендой». Президент ФК «Краснодар» получил премию Forbes за вклад в развитие бизнеса и общества

Основатель сети «Магнит» и президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий стал победителем в номинации «Легенда». Это награда для предпринимателей, чей вклад в развитие российского бизнеса и общества настолько значителен, что выходит за рамки одной категории.

«Если есть в России человек, которого без любых оговорок можно назвать ролевой моделью для целых поколений предпринимателей, то это Сергей Галицкий», — говорится в материале Forbes.

Напомним, в 1994 году Галицкий основал небольшую компанию «Тандер», которая всего за несколько лет стала крупнейшей в России торговой сетью «Магнит». Бизнесмен продал ее в 2018 году.

В 2016 году в кубанской столице меценат построил стадион мирового уровня, который считается лучшим в России. В 2017 году в Краснодаре появился городской парк, который продолжает расширяться, в нем появляются арт-объекты мировых художников.

В 2019 году власти Краснодара заключили с компанией Сергея Галицкого «Инвестстрой» соглашение о ремонте кинотеатра «Аврора», которое оценили в 2,8 млрд рублей.

В 2024 году компания Сергея Галицкого выделила деньги на новогоднюю иллюминацию. Показываем фото вечерних огней.

В 2025 году ФК «Краснодар» впервые стал победителем Российской премьер-лиги. Также на счету клуба серебряные медали сезона 2023/24 и три бронзы (2014/15, 2018/19 и 2019/20). В Кубке России «Краснодар» два раза доходил до финала.