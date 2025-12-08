Жители Краснодарского края и других регионов пожаловались на сбои в работе Max. В пресс-службе нацмессенджера проблему отрицают

8 декабря российские пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера Max. Сразу в нескольких регионах жители не могут зайти в приложение, отправлять сообщения и звонить. За последние сутки в Downdetector о неполадках сообщили 2890 раз. На сбои в основном пожаловались жители Томской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Камчатского и Приморского краев.

На сервисе Сбой.рф на момент публикации зафиксировали 2964 жалобы за сутки. 28% из них приходится на Москву. Также сообщения поступают из Санкт-Петербурга, с Урала, из Краснодарского края, Московской области и других регионов.

Отдельные пользователи рассказали, что не могут зайти в Max именно с телефона, а на компьютере мессенджер работает. В некоторых случаях в него невозможно зайти ни одним способом.



При этом в пресс-службе Max проблему отрицают. Представители мессенджера заявили РБК, что сервис «работает в штатном режиме».

Напомним, в начале декабря пользователи из Краснодарского края пожаловались, что не могут зайти в «Госуслуги» без Max.