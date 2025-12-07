Краснодар вошел в топ городов-миллионников с самым высоким средним чеком на кофе в заведениях

7 декабря аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщили «РИА Новости» о городах-миллионниках с самым высоким средним чеком на кофе в заведениях в сентябре-октябре 2025 года.

В топ вошел Краснодар — в среднем жители тратят на напитки 501 рубль. Дороже всего кофе в Челябинске — 610 рублей, а далее идут Санкт-Петербург (603 рубля), Новосибирск (597 рублей), Москва (564 рубля) и Красноярск (506 рублей).

В Ростове-на-Дону средний чек меньше, чем в Краснодаре — 494 рубля. Дешевле всего кофе обойдется в Перми (453 рубля), Нижнем Новгороде (437 рублей) и Воронеже (427 рублей).