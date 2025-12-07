Краснодар вошел в топ городов-миллионников с самым высоким средним чеком на кофе в заведениях
Средняя стоимость кофе в краснодарских заведениях в сентябре-октябре составила 501 рубль
7 декабря аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщили «РИА Новости» о городах-миллионниках с самым высоким средним чеком на кофе в заведениях в сентябре-октябре 2025 года.
В топ вошел Краснодар — в среднем жители тратят на напитки 501 рубль. Дороже всего кофе в Челябинске — 610 рублей, а далее идут Санкт-Петербург (603 рубля), Новосибирск (597 рублей), Москва (564 рубля) и Красноярск (506 рублей).
В Ростове-на-Дону средний чек меньше, чем в Краснодаре — 494 рубля. Дешевле всего кофе обойдется в Перми (453 рубля), Нижнем Новгороде (437 рублей) и Воронеже (427 рублей).
В Краснодаре стартовал второй сезон кофе-хоппинга с напитками, посвященными городу и краю:
Отметим, что в анализе не уточняется какие именно напитки участвовали в исследовании и их объем.
Гендиректор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков отметил, что развитие кофеен сейчас сосредоточено в регионах. По его словам, высокий потенциал роста заведениям обеспечивает «грамотный выбор локаций в спальных районах, где еще присутствует большое число «белых пятен», не занятых кофейнями».
Как писали Юга.ру, в сентябре-октябре в Краснодарском крае капучино, латте и раф подорожали на 13-16%.