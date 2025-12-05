В Сочи и Геленджике отменили новогодние салюты, а в Ростове-на-Дону продлили запрет на пиротехнику

В Сочи призвали отказаться от фейерверков в Новый год, в Геленджике отменили массовые гуляния, а ростовчанам напомнили о запрете на использование пиротехники

1 декабря глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что, «пока идет СВО, никаких праздных гуляний» на курорте не будет. В городе не будут устраивать новогодние концерты, запускать салюты, а также минимизируют мероприятия на открытом воздухе. 4 декабря мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о запрете фейерверков и салютов на городских мероприятиях. Горным курортам и крупным отелям он также рекомендовал отказаться от пиротехники. Мэр посоветовал привлекать туристов «отличным сервисом и яркими событиями».

Помимо этого, в администрации Ростова-на-Дону напомнили жителям о запрете на использование и продажу пиротехники. Ограничение действует на всей территории региона.



Власти отметили, что запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

За нарушение правил предусмотрены штрафы. Для физических лиц — от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 до 400 тыс. рублей.



Напомним, что запрет на использование пиротехники в Ростовской области ввели 1 декабря 2023 года, а штрафы — в декабре 2024 года.