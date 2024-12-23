В Ростовской области ввели штрафы за фейерверки

Ростовская область

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  • © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру
    © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру

Жителей Ростовской области будут штрафовать за запуск салютов

21 декабря МЧС Ростовской области сообщило, что в регионе ввели штрафы за запуск фейерверков. Для обычных граждан они составят 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-40 тыс. рублей, для юридических лиц — 200-400 тыс. рублей.

Разрешено запускать простые пиротехнические изделия: хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Радиус опасной зоны не должен превышать 0,5 метра.

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Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков в регионе. Он будет действовать до 1 декабря 2025 года.

Напомним, власти Краснодара отменили гуляния в центре города в новогоднюю ночь. До этого мэр города призвал не запускать в городе фейерверки.

Как писали Юга.ру, пригородный поезд на паровозной тяге будет курсировать между Ростовом-на-Дону и Таганрогом 28, 29 декабря, 3, 4 и 5 января.

Новый год СВО

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