В Ростовской области ввели штрафы за фейерверки

Жителей Ростовской области будут штрафовать за запуск салютов

Разрешено запускать простые пиротехнические изделия: хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Радиус опасной зоны не должен превышать 0,5 метра.

21 декабря МЧС Ростовской области сообщило , что в регионе ввели штрафы за запуск фейерверков. Для обычных граждан они составят 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-40 тыс. рублей, для юридических лиц — 200-400 тыс. рублей.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков в регионе. Он будет действовать до 1 декабря 2025 года.

Напомним, власти Краснодара отменили гуляния в центре города в новогоднюю ночь. До этого мэр города призвал не запускать в городе фейерверки.