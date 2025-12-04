«По Дону гуляют». В Горненском заказнике открыли новую экотропу с аудиогидом

Ростовская область

  • Экотропа «По Дону гуляют» в заказнике «Горненский» © Фото Евгения Чистякова
    Экотропа «По Дону гуляют» в заказнике «Горненский» © Фото Евгения Чистякова

В заказнике «Горненский» Ростовской области появилась шестая экологическая тропа — «По Дону гуляют»

В государственном природном заказнике «Горненский» открыли новую экотропу — «По Дону гуляют». Проект реализовали Сбер, министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области и Дирекция особо охраняемых природных территорий региона.

Новый маршрут протяженностью 607 метров стал шестой экотропой в заказнике. Он проходит вдоль берегов реки Кундрючья и включает 10 тематических остановок. Гуляя по тропе, можно увидеть пойменные ландшафты, понаблюдать за обитателями заказника в природной среде и познакомиться с растениями и животными из Красной книги области. Для отдыха на маршруте установили четыре лавочки.

Особенность тропы — цифровой аудиогид. На стендах размещены QR-коды, отсканировав которые, посетители могут послушать рассказы о местной природе. Дикторами выступили ростовские школьники и экоактивисты. Ранее Сбер уже создавал аудиоэкскурсии для хутора Старозолотовского и трех памятников истории в регионе.

  • © Фото Евгения Чистякова
    © Фото Евгения Чистякова
  • © Фото Евгения Чистякова
    © Фото Евгения Чистякова

Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв:

«Открытие новой экотропы на Дону — продолжение нашего тесного взаимодействия с минприроды региона по экологическому просвещению жителей. В прошлом году мы вместе издали детскую книгу, посвященную особо охраняемым природным территориям Дона. Она стала настоящим помощником при проведении экологических уроков: 300 экземпляров книги мы передали в донские школы.

Открывая сегодня новую экологическую тропу, мы открываем новую страницу в просвещении и экологическом туризме на Дону. В Горненский заказник часто приезжают делегации из детских домов и домов-интернатов, и была потребность сделать легкий маршрут, доступный для каждого — для семей с детьми, людей старшего поколения, особенных посетителей. Мы верим, что тропа «По Дону гуляют» станет местом притяжения, где каждый сможет почувствовать связь с природой и понять, как важно ее беречь».

Как писали Юга.ру, лидер группы «Звери» откроет в Таганроге арт-пространство для художников и жителей города, а краевед Никита Уваров создаст реестр мозаичных панно Ростовской области.

Заповедники Курорты и туризм путешествия Ростовская область Сбербанк Экология

