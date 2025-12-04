«По Дону гуляют». В Горненском заказнике открыли новую экотропу с аудиогидом

В заказнике «Горненский» Ростовской области появилась шестая экологическая тропа — «По Дону гуляют»

В государственном природном заказнике «Горненский» открыли новую экотропу — «По Дону гуляют». Проект реализовали Сбер, министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области и Дирекция особо охраняемых природных территорий региона.

Новый маршрут протяженностью 607 метров стал шестой экотропой в заказнике. Он проходит вдоль берегов реки Кундрючья и включает 10 тематических остановок. Гуляя по тропе, можно увидеть пойменные ландшафты, понаблюдать за обитателями заказника в природной среде и познакомиться с растениями и животными из Красной книги области. Для отдыха на маршруте установили четыре лавочки.

Особенность тропы — цифровой аудиогид. На стендах размещены QR-коды, отсканировав которые, посетители могут послушать рассказы о местной природе. Дикторами выступили ростовские школьники и экоактивисты. Ранее Сбер уже создавал аудиоэкскурсии для хутора Старозолотовского и трех памятников истории в регионе.

© Фото Евгения Чистякова

