В хуторе Старозолотовском Ростовской области запустили бесплатный аудиогид по местным достопримечательностям

В Старозолотовском Ростовской области появились указатели с QR-кодами. С их помощью любой желающий может запустить бесплатный аудиогид по хутору

Хутор Старозолотовский находится в Константиновском районе Ростовской области, на правом берегу реки Дон. Место известно ухоженными улицами с красивыми старинными домами, видами на реку Дон, лавандовыми полями, фестивалем искусств и творчества «Золотовские купола», а также этнографическим музеем под открытым небом. Бесплатный аудиогид можно запустить, отсканировав QR-код на специальных указателях. Гид рассказывает интересные факты об истории и природе хутора, традициях и быте донских казаков и творчестве местных художников. Проект реализовал Сбер совместно с администрацией Старозолотовского на базе HiFi-стриминга «Звук».

Послушать аудиогид можно, отсканировав QR-код на указателях в этнографическим музее хутора Старозолотовского, или онлайн.

© Фото Евгения Чистякова

Около 25 лет назад Старозолотовский находился на грани исчезновения: местные жители массово уезжали — в населённом пункте не было водопровода, асфальтированных дорог, газопровода. Усилями оставшихся жителей, администрации и семьи Али и Ирины Узденовых культурное наследие донских казаков удалось сохранить в этнокомплексе. Сегодня в дни праздников населённый пункт посещают до тысячи туристов. В 2019 году международная ассоциация «Сто красивейших городков и деревень мира» включила этнохутор Старозолотовский в свой список и наградила одной звездой. В 2022 году хутор получил вторую звезду ассоциации.

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«Старозолотовский — удивительное место Ростовской области. Думаю, ещё несколько десятилетий назад тяжело было представить, что сюда будут приезжать группы туристов, а международная ассоциация признает хутор одним из самых красивых в мире. Но усилия местных жителей и предпринимателей дали впечатляющие результаты. Мы также рады внести небольшой вклад в развитие этнохутора и надеемся, что аудиогиды позволят узнать его историю ещё большему количеству людей. Полная экскурсия займёт около часа, и я советую прослушать её всю, чтобы в полной мере погрузиться в донскую культуру», — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Андрей Сдобников.

© Фото Евгения Чистякова

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«Для нас важно сохранить Старозолотовский, его традиции и историю для следующих поколений. Мы рады, что сегодня этому могут способствовать новые технологии. Аудиогид позволит рассказать о маленьком казачьем хуторе пользователям из разных уголков России и других стран. Послушать экскурсию можно в любое время и в любом месте, даже дома в своих наушниках. Гид также поможет нам, когда в Старозолотовском большой наплыв туристов. Ведь это прежде всего хутор, где живут люди, и вопрос распределения потока гостей для нас очень значим», — сказала сооснователь проекта «Этно-хутор Старозолотовский» Ирина Узденова.

В день презентации аудиогидов в хуторе провели детский экологический квест, мастер-класс по созданию традиционных казачьих кукол и экскурсию в музей «Тихий Дон».