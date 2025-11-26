«Блокировка этого сервиса — вопрос времени». Депутат Госдумы рассказал о судьбе WhatsApp* в России

Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил, что в России могут заблокировать WhatsApp*. Мессенджер не выполняет законы и действует «вопреки интересам государства и граждан»

25 ноября депутат Госдумы Артем Кирьянов в своем телеграм-канале заявил, что блокировка WhatsApp* в России — «это лишь вопрос времени».

Он отметил, что 25 ноября сервис «Сбой.рф» зафиксировал 1274 жалобы на мессенджер из разных регионов. При этом количество сбоев только возрастает.

Кирьянов заявил, что WhatsApp* демонстрирует пренебрежение к безопасности пользователей — он напомнил о недавнем «сливе» 3,5 млрд номеров.

По его словам, мессенджер не выполняет законы, игнорирует требования и действует «вопреки интересам государства и граждан». Он также подчеркнул, что компания Meta*, которой принадлежит сервис, признана в России экстремистской и запрещенной.