«Блокировка этого сервиса — вопрос времени». Депутат Госдумы рассказал о судьбе WhatsApp* в России
Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил, что в России могут заблокировать WhatsApp*. Мессенджер не выполняет законы и действует «вопреки интересам государства и граждан»
25 ноября депутат Госдумы Артем Кирьянов в своем телеграм-канале заявил, что блокировка WhatsApp* в России — «это лишь вопрос времени».
Он отметил, что 25 ноября сервис «Сбой.рф» зафиксировал 1274 жалобы на мессенджер из разных регионов. При этом количество сбоев только возрастает.
Кирьянов заявил, что WhatsApp* демонстрирует пренебрежение к безопасности пользователей — он напомнил о недавнем «сливе» 3,5 млрд номеров.
По его словам, мессенджер не выполняет законы, игнорирует требования и действует «вопреки интересам государства и граждан». Он также подчеркнул, что компания Meta*, которой принадлежит сервис, признана в России экстремистской и запрещенной.
Блокировки WhatsApp* и Telegram не помогли:
«Вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», — добавил депутат.
Также Кирьянов высказал мнение, что использование мессенджера — «западной платформы» — «крайне опасно».
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.