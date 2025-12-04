Дороги, плохой воздух, больницы, мусорные полигоны. О чем жители Краснодарского края спрашивают губернатора перед «прямой линией»

Какие темы волнуют жителей Краснодарского края в преддверии «прямой линии» губернатора Кондратьева

24 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал «прямую линию» в своем телеграм-канале. Под постом жители региона стали оставлять комментарии с вопросами. Юга.ру решили выяснить, что волнует кубанцев.

Краснодарцы спрашивают, когда они смогут дышать свежим воздухом. По их словам, каждую осень из-за сжигания рисовой соломы город накрывает пелена дыма. По вечерам они ощущают едкий запах, из-за которого невозможно открыть окна и даже выйти на улицу.

Жители Краснодара записали видеообращение на «прямую линию» губернатора Кондратьева:

Жителей Краснодара интересует, когда в городе будут нормальные дороги с разметкой и развязки, а также когда власти решат проблему с припаркованными вдоль проезжей части большегрузами и прочей техникой. Другой важный вопрос — прямые канализационные стоки: в некоторых районах «речки-вонючки» образуют огромные зловонные лужи.

Жительница села Супсех в Анапе пожаловалась, что населенный пункт находится по всем параметрам в ужасном состоянии. Среди основных проблем — отсутствие качественных дорог, старые автобусы, которые к тому же не соблюдают расписание движения и не останавливаются в положенных местах. Также она написала, что власти обещали построить в селе новую амбулаторию, однако дальше слов дело не пошло.

Сразу несколько комментариев оставили анапчане. Среди основных тем — отсутствие отопления в некоторых районах, плохие дороги, неисправные ливневки.

Жители станицы Холмской Абинского района ждут пояснений по выводу из сельскохозяйственного оборота 92 га особо ценных угодий с целью строительства полигона ТКО.

Основная проблема новороссийцев — перебои с водоснабжением. По словам местных жителей, они остаются без ресурса на несколько суток.

В 2024 году на «прямой линии» Кондратьева уделили много внимания проблемам водоснабжения в Новороссийске. Тогда губернатор заявил, что работы на Троицком групповом водопроводе закончат в 2025 году. При этом он рекомендовал приостановить застройку города, пока проблема не решится.

Жителей региона также волнует экологическая проблема в крае. Их интересует, когда будут строить мусороперерабатывающие заводы.

Напомним, жители региона могут задать свои вопросы тремя способами:

  • по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: +7 (861) 268-60-44;
  • в чат-боте в мессенджере Max — «Вопрос Губернатору Краснодарского края»;
  • на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

По официальным данным на 2 декабря, на «прямую линию» губернатора поступило 5 тыс. 638 сообщений. Больше половины обращений касаются тем ЖКХ (37%), транспорта и дорожного хозяйства (19%). В списке популярных направлений также строительство и архитектура, социальное обеспечение и здравоохранение.

Как писали Юга.ру, житель Краснодара пожаловался губернатору Кондратьеву на проблемы с бизнесом из-за неработающего WhatsApp*.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

