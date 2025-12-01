Жители Краснодара записали видеообращение на «прямую линию» губернатора Кондратьева. Они просят на строить храм в ЮМР

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара 30 ноября собрались на аллее 80-летия образования Кубани и записали обращение к главе региона

«Почему при ни одном стадионе, ни одном кинотеатре и ни одном ДК строится третий церковный объект. Мы против, чтобы застроили то наше мамское место, где мы гуляем с детьми, катаемся на роликах и велосипедах, стоит новогодняя елка», — сказала женщина на видео.

30 ноября портал 93.ру опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение жителей Юбилейного микрорайона Краснодара к губернатору региона Вениамину Кондратьеву. «Мы против застройки», — скандируют люди на видео.

Храм собираются строить на аллее 80-летия образования Краснодарского края. Ее открыли в 2018 году, а благоустройство территории обошлось в 160 млн рублей.

Храм станет уже третим региозным объектом в ЮМР. От аллеи до часовни Дмитрия Солунского всего 80 метров, до большого храма Рождества Христова — примерно 1 км.

Напомним, 7 ноября жители Юбилейного микрорайона начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в «расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг будущего храма. Инициативу горожан поддержало местное отделение КПРФ.

23 ноября жители ЮМР записали видеообращение к мэру Краснодара Евгению Наумову. Они попросили градоначальника встретиться с ними и обсудить строительство храма.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря проведет «прямую линию» в эфире телеканала «Кубань 24».