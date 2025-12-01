Жители Краснодара записали видеообращение на «прямую линию» губернатора Кондратьева. Они просят на строить храм в ЮМР

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «3.RU | Новости Краснодара и края»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «3.RU | Новости Краснодара и края»

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара 30 ноября собрались на аллее 80-летия образования Кубани и записали обращение к главе региона

30 ноября портал 93.ру опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение жителей Юбилейного микрорайона Краснодара к губернатору региона Вениамину Кондратьеву. «Мы против застройки», — скандируют люди на видео.

«Почему при ни одном стадионе, ни одном кинотеатре и ни одном ДК строится третий церковный объект. Мы против, чтобы застроили то наше мамское место, где мы гуляем с детьми, катаемся на роликах и велосипедах, стоит новогодняя елка», — сказала женщина на видео.

Читайте также:

Храм собираются строить на аллее 80-летия образования Краснодарского края. Ее открыли в 2018 году, а благоустройство территории обошлось в 160 млн рублей.

Храм станет уже третим региозным объектом в ЮМР. От аллеи до часовни Дмитрия Солунского всего 80 метров, до большого храма Рождества Христова — примерно 1 км.

Напомним, 7 ноября жители Юбилейного микрорайона начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в «расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг будущего храма. Инициативу горожан поддержало местное отделение КПРФ.

23 ноября жители ЮМР записали видеообращение к мэру Краснодара Евгению Наумову. Они попросили градоначальника встретиться с ними и обсудить строительство храма.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря проведет «прямую линию» в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писали Юга.ру, в начале ноября жительница ЮМР обвинила телеканал «Краснодар» в искажении ее мнения. В репортаже женщину представили сторонницей строительства нового храма.

Вениамин Кондратьев Краснодар Религия РПЦ Строительство

Новости

В Краснодаре пройдет премьера спектакля о женщине из патриархальной семьи, которая пытается осмыслить свой род
Жители Краснодара записали видеообращение на «прямую линию» губернатора Кондратьева. Они просят на строить храм в ЮМР
В общественном транспорте Ростова и Таганрога начали подключать бесплатный Wi-Fi
Краснодарский экоцентр вернулся к прежнему ежедневному графику работы
«Дети в садике слепили из пластилина». Жители Таганрога раскритиковали памятник актеру Павлу Деревянко с «Оскаром» в руке
Краснодар вошел в топ-з городов с самой высокой стоимостью проезда в общественном транспорте

Лента новостей

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
28 ноября, 11:30
100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Честный рассказ курьера о работе в Краснодаре
Город «понаехов»
Вчера, 11:00
Город «понаехов»
Как мигранты XIX века сделали Екатеринодар южной столицей
Интернет по фейсконтролю
27 ноября, 11:44
Интернет по фейсконтролю
Кого пустили в «белые списки», как они работают и почему до сих пор сбоят

Реклама на сайте