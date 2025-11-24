Губернатор Краснодарского края проведет «Прямую линию». Куда отправлять вопросы?

24 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что 5 декабря в эфире телеканала «Кубань 24» он проведет «Прямую линию».

Жители региона с 25 ноября могут задать свои вопросы тремя способами:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: +7 (861) 268-60-44;

в чат-боте в мессенджере Max — «Вопрос Губернатору Краснодарского края»;

на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

«Ни одно обращение не останется без ответа. Даже те, которые не успеют прозвучать в прямом эфире, изучим и возьмем в работу», — написал Кондратьев.