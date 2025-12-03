В Краснодаре появился арт-приют для художников. Для чего он нужен и как туда попасть?

Краснодарский край

  © Фото из телеграм-канала «MАМО»
    © Фото из телеграм-канала «MАМО»

В Краснодаре открылся арт-приют «МАМО», в котором художники могут творить, жить и организовывать выставки

17 ноября в телеграм-канале «MАМО» анонсировали открытие арт-приюта — площадку для жизни и работы художников из Краснодара и других городов.

Его создали художницы Маруся Морковкина и Катрин Ненашева. Они заявили, что такая площадка — первая в истории кубанского современного искусства.

Однако в 2010-х подобная резиденция была в ЦСИ «Типография», а художница Юля Шафаростова открыла резиденцию в своей квартире. В 2020-х свои резиденции открывали художницы Лена Колесникова в Геленджике и Рина Корниенко в Анапе. 

«МАМО» реагирует на кризис современной культуры, в которой у российских художников не стало возможностей, мастерских, сообществ, работы, а иногда и жилья. Мы готовы предложить такую поддержку», — написали организаторы. 

В арт-приюте есть сад, мастерские для работы, пространства для мероприятий, место для жилья. Жители Краснодара могут работать в «МАМО», а творцы из других городов и стран могут остановиться в пространстве, организовать свою выставку (в том числе удаленно).

  • © Фото из телеграм-канала «MАМО»
    © Фото из телеграм-канала «MАМО»
  • © Фото из телеграм-канала «MАМО»
    © Фото из телеграм-канала «MАМО»
  • © Фото из телеграм-канала «MАМО»
    © Фото из телеграм-канала «MАМО»
  • © Фото из телеграм-канала «MАМО»
    © Фото из телеграм-канала «MАМО»

В Краснодаре открылась масштабная выставка Павла и Натальи Мартыненко:

«В «МАМО» классно: мы живем дружно, готовим лучшие кубанские блюда и очень не хотим, чтобы кризис окончательно всех задавил. Институции умерли, вернулось время настоящего андеграунда», — прокомментировали организаторы. 

Чтобы попасть в арт-приют, художнику необходимо заполнить анкету, где нужно рассказать о себе, показать свои работы и отметить, какая именно помощь нужна. 

Одна из создательниц, Катрин Ненашева, рассказала Юга.ру, что «МАМО» создан для всех, кому интересна культура, искусство, городские инициативы. 

Она добавила, что 23 ноября в арт-приюте прошел день открытых дверей, а в данное время проходит ремонт помещения, где будут проводиться выставки. Также 7 декабря состоится лекция и мини-выставка о культуре и истории домашних арт-резиденций — подробнее об анонсе расскажут в телеграм-канале. 

Также Ненашева добавила, что в «МАМО» она планирует проведение междисциплинарного проекта «Травмпункт» про травму и ее влияние. Также там будут проходить воркшопы, кинопоказы, арт-ужины и выставки художников из разных городов. 

«Надеемся, будет интересно, и, конечно,  полезно — нам с Марусей очень хотелось бы внести вклад в наш любимый город», — подчеркнула Ненашева. 

Как писали Юга.ру, в 2021 году Катрин Ненашева попала в рейтинг перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes, а в 2020-м она провела перформанс «Поругайся со мной», чтобы привлечь внимание к росту домашнего насилия из-за пандемии.

Город Искусство Краснодар События Современное искусство Художники

