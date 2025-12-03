В Краснодаре появился арт-приют для художников. Для чего он нужен и как туда попасть?

В Краснодаре открылся арт-приют «МАМО», в котором художники могут творить, жить и организовывать выставки

17 ноября в телеграм-канале «MАМО» анонсировали открытие арт-приюта — площадку для жизни и работы художников из Краснодара и других городов.

Его создали художницы Маруся Морковкина и Катрин Ненашева. Они заявили, что такая площадка — первая в истории кубанского современного искусства.

Однако в 2010-х подобная резиденция была в ЦСИ «Типография», а художница Юля Шафаростова открыла резиденцию в своей квартире. В 2020-х свои резиденции открывали художницы Лена Колесникова в Геленджике и Рина Корниенко в Анапе.

«МАМО» реагирует на кризис современной культуры, в которой у российских художников не стало возможностей, мастерских, сообществ, работы, а иногда и жилья. Мы готовы предложить такую поддержку», — написали организаторы.

В арт-приюте есть сад, мастерские для работы, пространства для мероприятий, место для жилья. Жители Краснодара могут работать в «МАМО», а творцы из других городов и стран могут остановиться в пространстве, организовать свою выставку (в том числе удаленно).