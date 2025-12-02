В Краснодаре увеличилось время бесплатной стоянки на муниципальных платных парковках

В Краснодаре на час увеличили время бесплатной стоянки на платных парковках открытого типа

Пресс-служба краснодарской администрации сообщила, что со 2 декабря в городе увеличивается время стоянок автомобилей на платных муниципальных парковках. Речь идет о местах открытого типа, где нет шлагбаума.

Ранее бесплатное время начиналось в 20:00 и заканчивалась в 8:00. Теперь же период бесплатной парковки в Краснодаре будет начинаться на час раньше — в 19:00. Время окончания бесплатной парковки не изменилось.