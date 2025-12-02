В Краснодаре увеличилось время бесплатной стоянки на муниципальных платных парковках

Краснодарский край

В Краснодаре на час увеличили время бесплатной стоянки на платных парковках открытого типа

Пресс-служба краснодарской администрации сообщила, что со 2 декабря в городе увеличивается время стоянок автомобилей на платных муниципальных парковках. Речь идет о местах открытого типа, где нет шлагбаума.  

Ранее бесплатное время начиналось в 20:00 и заканчивалась в 8:00. Теперь же период бесплатной парковки в Краснодаре будет начинаться на час раньше — в 19:00. Время окончания бесплатной парковки не изменилось. 

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрея Белугина, такое решение было принято «с учетом мнения жителей» и позволит сделать пользование парковками более удобным. 

Власти напомнили, что стоимость стоянки на муниципальных парковках составляет от 30 до 100 рублей в час. На парковках открытого типа без шлагбаума действует предоплатная система — ее нужно оплатить в течение первых 15 минут. 

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара получила от платных парковок с начала 2025 года на 200 млн рублей больше, чем год назад.

