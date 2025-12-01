«Как это помогает разгрузить пробки?» Жители Западного округа Краснодара пожаловались на платные парковки в частном секторе

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Мэрия Краснодара внесла улицы Западного округа с частными домами в зону платных парковок. Жители недовольны

29 ноября депутат Александр Сафронов сообщил, что встретился с активом жителей Западного округа Краснодара, проживающим в частном секторе в районе улиц Герцена, Передерия, Энгельса и других. Люди пожаловались, что администрация города внесла эти улицы в зону платных парковок.

«По всему району платные парковки понаставили буквально у каждого маленького магазинчика, у каждой небольшой гостиницы или торгового центра. Ну и бесплатная стоянка сокращена до пяти минут. Так что если остановились у ларька купить водички, то доплатите «за постой транспорта», — рассказал Сафронов.

Он заявил, что по просьбе жителей отправил обращение в администрацию. В ответе говорится, что платные парковки созданы законно, исключать участки из списка не будут. 

«Когда платные парковки только организовывали, то нам рассказывали, что все делается для разгрузки центра от транспорта и увеличения оборачиваемости трафика. Но теперь у нас вопросы. Как введение платной зоны на улицах с частными жилыми домами помогает разгрузить пробки? Кто вообще будет там платить, если там нет ни больших учреждений, ни государственных администраций?» — подытожил депутат.

Напомним, мэрия Краснодара получила от платных парковок с января по сентябрь на 200 млн рублей больше, чем год назад. Доход составил 732,5 млн рублей.

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Красный темник (Александр Сафронов»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Красный темник (Александр Сафронов»

Как писали Юга.ру, с сентября в Краснодаре платные парковки стали обозначать дорожной разметкой синего цвета.

