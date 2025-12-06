Где граница между нормальностью и безумием? В Краснодаре состоится премьера спектакля «Палата №6» по Чехову

  • © Фото Erkan Utu с сайта Pexels.com
Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам одноименной повести Антона Чехова (18+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 13 и 14 декабря премьерные показы спектакля «Палата №6». Это итоговая работа актерского курса Ксении Овчинниковой THEATER. LAB 31.

В основе постановки лежит одноименная повесть Антона Чехова. Он написал произведение после путешествия на остров Сахалин, где изучал быт каторжников и ссыльных.

Власть, любовь и ненависть:

Писатель рассказывает историю обитателей одной захолустной больницы для душевнобольных. Главный герой — врач медучреждения Андрей Рагин. Однажды пациент Громов обвиняет его в воровстве и недобросовестности, в результате чего между мужчинами возникает спор.

«Это история о том, как легко потерять свободу и как трудно сохранить себя. Спектакль, в котором размывается граница между нормальностью и безумием», — рассказали организаторы.

Показы пройдут 13 и 14 декабря в 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Одном театре» 7 декабря покажут премьеру спектакля «Руки женщин моей семьи были не для письма».

