Где граница между нормальностью и безумием? В Краснодаре состоится премьера спектакля «Палата №6» по Чехову
Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам одноименной повести Антона Чехова (18+)
Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 13 и 14 декабря премьерные показы спектакля «Палата №6». Это итоговая работа актерского курса Ксении Овчинниковой THEATER. LAB 31.
В основе постановки лежит одноименная повесть Антона Чехова. Он написал произведение после путешествия на остров Сахалин, где изучал быт каторжников и ссыльных.
Власть, любовь и ненависть:
Писатель рассказывает историю обитателей одной захолустной больницы для душевнобольных. Главный герой — врач медучреждения Андрей Рагин. Однажды пациент Громов обвиняет его в воровстве и недобросовестности, в результате чего между мужчинами возникает спор.
«Это история о том, как легко потерять свободу и как трудно сохранить себя. Спектакль, в котором размывается граница между нормальностью и безумием», — рассказали организаторы.
Показы пройдут 13 и 14 декабря в 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
