Власть, любовь и ненависть. В Краснодаре состоится лекция о династии Романовых

Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 5 и 7 декабря лекцию «Династия Романовых: власть, любовь и ненависть».

Романовы — вторая и последняя царская и императорская династия, правившая Россией. Она находилась у власти больше 300 лет — с 1613 по 1917 год. Период правления Романовых ознаменовался значительным расширением территории России, ее модернизацией и превращением в могущественную державу. Наиболее выдающимися правителями были Петр I, провозгласивший в 1721 году Россию империей, и Екатерина II, известная своими реформами.

Лекции пройдут 5 декабря в 19:30 и 7 декабря в 18:00 в пространстве «Ретроградъ» по улице Красной, 64. Стоимость участия 2 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.