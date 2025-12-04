Власть, любовь и ненависть. В Краснодаре состоится лекция о династии Романовых

    Император Николай I, едущий в одноместных санях, неизвестный гравер, 1853 год, работа хранится в Эрмитаж © Скриншот изображения с сайта www.hermitagemuseum.org

Краснодарцам расскажут об интригах в доме Романовых (12+)

Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 5 и 7 декабря лекцию «Династия Романовых: власть, любовь и ненависть».

Программа:

  • Счастливая семейная жизнь и измены.
  • Интриги дворцов и интрижки будуаров.
  • Захватывающие сюжеты царствующих особ, великих князей и княгинь.
  • Историческические факты, домыслы и откровенные слухи.

В Краснодаре стартовал второй сезон кофе-хоппинга:

Романовы — вторая и последняя царская и императорская династия, правившая Россией. Она находилась у власти больше 300 лет — с 1613 по 1917 год. Период правления Романовых ознаменовался значительным расширением территории России, ее модернизацией и превращением в могущественную державу. Наиболее выдающимися правителями были Петр I, провозгласивший в 1721 году Россию империей, и Екатерина II, известная своими реформами.

Лекции пройдут 5 декабря в 19:30 и 7 декабря в 18:00 в пространстве «Ретроградъ» по улице Красной, 64. Стоимость участия 2 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 декабря откроется выставка одной картины. Посетители увидят масштабное произведение «Гид» датского художника Джона Корнера.

