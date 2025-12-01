В Краснодаре пройдет премьера спектакля о женщине из патриархальной семьи, которая пытается осмыслить свой род

В краснодарском театре покажут премьеру спектакля «Руки женщин моей семьи были не для письма» (16+)

Краснодарский «Один театр» анонсировал на 6 и 7 декабря премьеру спектакля «Руки женщин моей семьи были не для письма». Он основан на романе писательницы Еганы Джаббаровой, вышедшем в свет в 2023 году.

Произведение посвящено молодой женщине из патриархальной азербайджанской семьи, чье тело страдает от неврологической болезни. С каждой частью ее тела связаны воспоминания, традиции и запреты.

Зрители увидят историю о девушке, которая через болезнь и разрушение смогла найти в себе силы осмыслить себя и свой род.