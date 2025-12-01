В Краснодаре пройдет премьера спектакля о женщине из патриархальной семьи, которая пытается осмыслить свой род

Краснодарский край

  Спектакль «Руки женщин моей семьи были не для письма» © Фото Николетты Гридиной
    Спектакль «Руки женщин моей семьи были не для письма» © Фото Николетты Гридиной

В краснодарском театре покажут премьеру спектакля «Руки женщин моей семьи были не для письма» (16+)

Краснодарский «Один театр» анонсировал на 6 и 7 декабря премьеру спектакля «Руки женщин моей семьи были не для письма». Он основан на романе писательницы Еганы Джаббаровой, вышедшем в свет в 2023 году. 

Произведение посвящено молодой женщине из патриархальной азербайджанской семьи, чье тело страдает от неврологической болезни. С каждой частью ее тела связаны воспоминания, традиции и запреты.  

Зрители увидят историю о девушке, которая через болезнь и разрушение смогла найти в себе силы осмыслить себя и свой род. 

«Говорение и гласность становятся инструментами принятия и протеста одновременно. Прошлое невозможно изменить, от него невозможно отказаться, но ему возможно противостоять, чтобы вырваться из бесконечного сценария, сотканного из скреп, запретов и догм, потерявших смысл», — прокомментировали организаторы. 

Режиссером спектакля выступила краснодарская актриса и преподавательница Анна Додока. 

Премьера состоится 6 декабря в 18:00 и 20:30 и 7 декабря в 18:00 в «Одном театре» на улице Коммунаров, 268В. Стоимость билета — от 1200 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. 

В Краснодаре пройдет премьера спектакля о женщине из патриархальной семьи, которая пытается осмыслить свой род
