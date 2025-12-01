В Краснодаре пройдет премьера спектакля о женщине из патриархальной семьи, которая пытается осмыслить свой род
Краснодарский «Один театр» анонсировал на 6 и 7 декабря премьеру спектакля «Руки женщин моей семьи были не для письма». Он основан на романе писательницы Еганы Джаббаровой, вышедшем в свет в 2023 году.
Произведение посвящено молодой женщине из патриархальной азербайджанской семьи, чье тело страдает от неврологической болезни. С каждой частью ее тела связаны воспоминания, традиции и запреты.
Зрители увидят историю о девушке, которая через болезнь и разрушение смогла найти в себе силы осмыслить себя и свой род.
«Говорение и гласность становятся инструментами принятия и протеста одновременно. Прошлое невозможно изменить, от него невозможно отказаться, но ему возможно противостоять, чтобы вырваться из бесконечного сценария, сотканного из скреп, запретов и догм, потерявших смысл», — прокомментировали организаторы.
Режиссером спектакля выступила краснодарская актриса и преподавательница Анна Додока.
Премьера состоится 6 декабря в 18:00 и 20:30 и 7 декабря в 18:00 в «Одном театре» на улице Коммунаров, 268В. Стоимость билета — от 1200 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
