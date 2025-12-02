В Краснодаре пройдет выставка одной картины

В своей работе Джон Корнер располагает велосипед на фоне морского побережья. Человек за рулем словно показан сразу в нескольких временных возможностях: он вращает педали, в то же время летит вперед через переднее колесо, но и сидит у себя же на багажнике.

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 5 декабря открытие экспозици «Джон Корнер. Гид». Будет представлено всего одно одноименное произведение датского художника, созданное в 2006 году.

«Художник одновременно балансирует между любованием цветом и линией, отображением действительности, в то же время концентрируя внимание на узнаваемых формах», — рассказали организаторы.

Джон Корнер работает в разных видах: живопись, графика, монументальное искусство, скульптура, керамика, инсталляции, видео, стекло, театр и книги. В своих произведениях он охватывает широкий круг тем: потребительство, климатические изменения, человеческие отношения.

Полотно предоставлено Российской государственной художественной галереей. Это новый музей на юге страны, расположен на территории культурно-образовательного кластера в Севастополе. Коллекция включает произведения русских мастеров второй половины XX и начала XXI веков, а также современное искусство Китая, Индии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

Выставка будет работать до 1 марта на улице Красной, 15 (музей имени Коваленко).