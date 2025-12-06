Сказки из другого мира. В Краснодаре состоится лекция о творчестве Андерсена

  • Статуя в Центральном парке в Нью-Йорке, посвящённая памяти Андерсена и его произведению «Гадкий утенок» © Фото Dismas
Филолог расскажет о творчестве одного из самых известных сказочников XIX века (12+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 13 декабря лекцию «Ханс Христиан Андерсен: сказки из другог мира». Филолог-культуролог Анастасия Чернова расскажет о произведениях одного из самых известных писателей XIX века.

Программа:

  • Почему Андерсен был гением контрастов?
  • Наивное и мудрое, смешное и трагическое, земное и небесное — как все это соединить в детском сюжете?
  • Что особенного в его сказках, раз они актуальны по сей день?
  • Возможно ли пройти особый путь из льда, достучавшись до сердца?
  • В чем заключается философия Андерсена и почему за его «детскими» историями скрывается драма взрослой души?

«Ханс Кристиан Андерсен писал сказки не для детей. Его тексты посвящены всем, кто когда-либо чувствовал себя чужим. Автор превратил боль одиночества в поэзию, а мечту — в форму сопротивления миру», — рассказали организаторы.

Лекция состоится 13 декабря в 18:00 по улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»). Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Ханс Христиан Андерсен написал 3 тыс. 342 произведения, его работы перевели примерно на 125 языков. Среди самых известных — «Гадкий утенок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле-Лукойе», «Снежная королева», «Русалочка».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 декабря пройдет лекция о темной стороне женского детектива.

