Сказки из другого мира. В Краснодаре состоится лекция о творчестве Андерсена

Филолог расскажет о творчестве одного из самых известных сказочников XIX века (12+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 13 декабря лекцию «Ханс Христиан Андерсен: сказки из другог мира». Филолог-культуролог Анастасия Чернова расскажет о произведениях одного из самых известных писателей XIX века.

Программа:

Почему Андерсен был гением контрастов?

Наивное и мудрое, смешное и трагическое, земное и небесное — как все это соединить в детском сюжете?

Что особенного в его сказках, раз они актуальны по сей день?

Возможно ли пройти особый путь из льда, достучавшись до сердца?

В чем заключается философия Андерсена и почему за его «детскими» историями скрывается драма взрослой души?

«Ханс Кристиан Андерсен писал сказки не для детей. Его тексты посвящены всем, кто когда-либо чувствовал себя чужим. Автор превратил боль одиночества в поэзию, а мечту — в форму сопротивления миру», — рассказали организаторы.