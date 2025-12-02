Почему женщины убивают? В Краснодаре пройдет лекция о темной стороне дамского детектива
В Краснодаре литературоведы расскажут про природу женского коварства (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 8 декабря лекцию «Почему женщины убивают? Темная сторона женского детектива». Ее проведут спикеры образовательного проекта Vita Nuova Елена Хомухина и Вера Ткаченко.
Программа:
- Развенчание мифов. Действительно ли женщины пишут детективы лучше мужчин.
- Всех убили, а тебе… прикольно? Почему уютный детектив так быстро превращается в кровавую готику. Анализ творчества Агаты Кристи и других мастеров жанра.
- Экранизации женского коварства. Как истории о домохозяйках переходят со страниц книг на большие и малые экраны? Обсуждение творчества Анны Радклиф, Тесс Герритсен и российских авторов. Разбор «Отчаянных домохозяек», «Почему женщины убивают», «Большая маленькая ложь» и других известных проектов.
Женский детектив — это поджанр детективной литературы, в котором главные героини — женщины, а их личная жизнь и внутренний мир тесно переплетаются с расследованием. Жанр фокусируется не только на поиске преступника, но и на личном росте героини в процессе раскрытия дела.
Лекция состоится 8 декабря в 19:30 в кинотеатре «Монитор СБС». Стоимость участия 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
