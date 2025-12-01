Журналист рассказал, кто и зачем строит копии Кремля, например, на окраине Краснодара или изо льда в забайкальской колонии
25 ноября издание «Новая вкладка» опубликовало статью о том, как, зачем и из чего жители регионов создают копии одного из главных символов России — Кремля. Журналист Иван Козлов собрал истории россиян, которые возвели свои собственные сооружения.
Среди них — 79-летний житель Краснодарского края и изобретатель Михаил Щуров. Впервые Кремль он увидел на картинке в книге в 1969 году — и был очарован им.
В 1990-е годы Михаил занялся фермерством, получив участок земли в хуторе Копанском, где с 1991 года действует мусорный полигон Краснодара. Тогда же он задумал постройку сторожевой башни и жилого дома одновременно. Изначально Михаил хотел сделать шахматную ладью, но отказался от этой идеи и решил создать копию Спасской башни и Кремлевской стены.
В 2008 году изобретатель закончил постройку — он подошел к делу с профессионализмом. Например, на башне установлены работающие часы, которые спроектированы с учетом силы ветра. А сама башня может вращаться на 360 градусов благодаря двигателю от бетономешалки. «Кубанский Кремль» стал местной достопримечательностью, а сам Михаил обрел известность.
Несколько лет назад Щуров продал Кремль и переехал в поселок Белозерный. По его словам, фермеры на хуторе все еще сверяют свои часы по Спасской башне.
Михаил известен не только «Кубанским Кремлем», но и другими изобретениями — тюльпаном-музыкальной шкатулкой в человеческий рост, ракетой и топливом, на котором она взлетела, монокаром, электрическим велосипедом, дворовыми часами с варениками, внутри которых спрятана сцена из казачьего быта и другими.
До фермерства Михаил работал телемастером, преподавал физику и занимался инженерными разработками в Федеральном научном центре риса. У него есть четыре патента на приборы, которые применяются в сельском хозяйстве — часть патентов купили венгры, другую часть — французы.
Другой изобретатель — бывший учитель физкультуры Владимир Черняк из села Тасеево Красноярского края. Он строил Кремль десять лет в школьном дворе — и закончил в 2025 году. Он создан из красного кирпича в формате 1:10, а среди построек — копии Кремлевской стены, Тайницкой, Спасской и Водовзводной башен.
В Красноярском крае есть еще одна копия Кремля — в начале 2000-х ее создал плотник Николай Пашнев в Богучанском районе. Постройка выполнена из дерева и посвящена жене мастера — Марии, которая родилась в Москве и переехала в Сибирь с Николаем.
Иван Писаренко их Хабаровска создал на своем участке копию Кремля из дерева в масштабе 1:24, а в дополнение — обмотанный гирляндой собор Василия Блаженного на подвижной подставке. Возле постройки Иван разместил песочницу и бассейн для своих внуков, а для дочери — башню для наблюдений за звездами.
Леонид Рагутский из поселка Сазоново Вологодской области возвел возле своего дома часть Кремлевской стены и Спасскую башню с курантами в масштабе 1:10. По словам журналиста, Рагутский вдохновился Михаилом Щуровым и его «Кубанским Кремлем».
Копии Кремля возводят не только на участках, но и в разных учреждениях. В 2022 году постройка появилась в исправительной колонии №14 в Новосибирской области, а в 2024 году — на территории колонии-поселения ИК-1 в Нерчинске в Забайкальском крае — она была изо льда,
Также в 2024 году макет Кремлевской стены создал постоялец частного пансионата для пожилых людей «Лазурь» в городе Заволжье Нижегородской области Владимир Селезнев. Для этого он использовал картонные коробки, краски, клеевой пистолет.