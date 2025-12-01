Журналист рассказал, кто и зачем строит копии Кремля, например, на окраине Краснодара или изо льда в забайкальской колонии

25 ноября издание «Новая вкладка» опубликовало статью о том, как, зачем и из чего жители регионов создают копии одного из главных символов России — Кремля. Журналист Иван Козлов собрал истории россиян, которые возвели свои собственные сооружения.

Среди них — 79-летний житель Краснодарского края и изобретатель Михаил Щуров. Впервые Кремль он увидел на картинке в книге в 1969 году — и был очарован им.

В 1990-е годы Михаил занялся фермерством, получив участок земли в хуторе Копанском, где с 1991 года действует мусорный полигон Краснодара. Тогда же он задумал постройку сторожевой башни и жилого дома одновременно. Изначально Михаил хотел сделать шахматную ладью, но отказался от этой идеи и решил создать копию Спасской башни и Кремлевской стены.

В 2008 году изобретатель закончил постройку — он подошел к делу с профессионализмом. Например, на башне установлены работающие часы, которые спроектированы с учетом силы ветра. А сама башня может вращаться на 360 градусов благодаря двигателю от бетономешалки. «Кубанский Кремль» стал местной достопримечательностью, а сам Михаил обрел известность.