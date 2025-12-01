В Краснодаре почти две недели будут отлавливать бездомных собак. Узнали, в каких районах

Краснодарский муниципальный приют для собак сообщил, что с 1 по 12 декабря пройдет отлов безнадзорных животных. Где будут отлавливать собак:

станице Елизаветинской;

поселках Знаменском, Новознаменском и Колосистом;

микрорайонах Центральный, Славянский и Маршала Жукова.

Пойманных животных привезут в муниципальный приют, где стерилизуют, вакцинируют, чипируют и зарегистрируют в спецреестре. Если за 26 дней собакам не найдут новых хозяев, то их вернут в прежнюю среду обитания.