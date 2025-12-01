В Краснодаре почти две недели будут отлавливать бездомных собак. Узнали, в каких районах

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

1 декабря в Краснодаре начался отлов бездомных собак

Краснодарский муниципальный приют для собак сообщил, что с 1 по 12 декабря пройдет отлов безнадзорных животных. Где будут отлавливать собак:

  • станице Елизаветинской;
  • поселках Знаменском, Новознаменском и Колосистом;
  • микрорайонах Центральный, Славянский и Маршала Жукова. 

Пойманных животных привезут в муниципальный приют, где стерилизуют, вакцинируют, чипируют и зарегистрируют в спецреестре. Если за 26 дней собакам не найдут новых хозяев, то их вернут в прежнюю среду обитания.

Краснодарский приют перепутал домашнюю собаку с бездомной и пристроил животное его же хозяйке:

Сотрудники приюта просят жителей внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самовольный выгул. 

Напомним, муниципальный приют для бездомных животных начали строить в октябре 2023 года. 17 апреля 2025 года он открылся в «пилотном режиме». Приют находится в поселке Березовом на улице Коломойцева, 30.

Как писали Юга.ру, в ноябре в станице под Краснодаром обнаружили 20 бесхозных собак с бирками.

