Житель Краснодара пожаловался губернатору Кондратьеву на проблемы с бизнесом из-за неработающего WhatsApp*

Мужчина рассказал порталу Юга.ру, что его компания покупает в Китае запасные части для ремонта электроники, часто — прямо с завода. Взаимодействие происходит таким образом: Григорий пишет менеджеру, который подбирает новую запчасть по фото, задает уточняющие вопросы, запрашивает дополнительные фото и оформляет заказ.

25 ноября под постом губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, предложившего задавать вопросы для «прямой линии», житель Краснодара Григорий пожаловался на проблемы в работе мессенджера WhatsApp* — сообщения отправляются с задержками или вообще не доходят. По его словам, это негативно влияет на рабочие процессы.

«Через электронную почту это не совсем удобно, так как мы часто отправляем видео. Да и в целом в момент диагностики ты находишься прямо перед оборудованием, быстро сфотографировал, отправил и через секунду получил ответ. Все идет очень оперативно, не представляю, как это можно реализовать через почту. Telegram пользуются некоторые поставщики, но это очень редко», — рассказал Григорий.

Он добавил, что через WhatsApp* делает рассылки клиентам с просьбой оценить сервис или чтобы продать дополнительную услугу. По его словам, из-за проблем с мессенджером таких продаж стало на 50% меньше.

«Если говорить о расходах на связь, то наверное они выросли 5-10%, так как я теперь чаще звоню, чем пишу. Это, кстати, совсем не критично по сравнению с тем, что теперь работа становится медленнее: отправил смс, ждешь, чтобы получить ответ. Бывает, смс приходит, только когда попадешь в офис или домой, где есть Wi-Fi», — рассказал мужчина.

Он добавил, что установил отечественный мессенджер Max, когда случилась первая блокировка интернета в Краснодаре, и все работало только по «белым спискам».

«Вошел в Max под рабочим телефоном, чтобы мне могли написать мои клиенты по заказам. А вот у меня физической возможности использовать приложение теперь нет, так как в нем не предусмотрен вход с двух аккаунтов. Можно, конечно, перезаходить, но это совсем неудобно. Я лучше буду иметь возможность отвечать на заказы на рабочем номере, чем лично переписываться в Max со своего», — объяснил Григорий.

Также он сообщил, что из-за проблем с WhatsApp* у него начались бытовые трудности. К примеру, когда он записывался в барбершоп, ему приходило уведомление о записи с напоминанием за два часа до стрижки. Теперь сообщения приходят, только когда он в зоне Wi-Fi.

28 ноября сайт «Сбой.рф» сообщил о жалобах на работу WhatsApp* от жителей разных регионов России. По данным на 10:00 всего зафиксировано 1302 жалобы, а 27 ноября поступило 2129 жалоб.