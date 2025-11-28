В разных регионах России не работает WhatsApp*

Краснодарский край, Вся Россия

Жалобы на работу мессенджера WhatsApp* поступают от жителей разных субъектов РФ

28 ноября сайт «Сбой.рф» сообщил о жалобах на работу WhatsApp* от жителей разных регионов России. По данным на 10:00 всего зафиксировано 1302 жалобы, а 27 ноября поступило 2129 жалоб. 

Большинство из них — из Москвы и области — 40%. По сообщению издания «Подъем», москвичи не могут отправить сообщение в мессенджере ни через подключение по Wi-Fi, ни через мобильный интернет. 

Также проблемы отмечаются в Санкт-Петербурге — оттуда пришло 16% жалоб. У пользователей не отправляются и не прогружаются медиафайлы через WhatsApp*. 

«Блокировка этого сервиса — вопрос времени»:

Информация о проблеме также поступает от жителей Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областей и других регионов.. От жителей Краснодарского края поступило 2% жалоб. 

Также сбои фиксирует сервис DownDetector — там зафиксировали 435 жалоб за сутки. Пользователи отмечают, что невозможно отправить сообщение и не грузятся фотографии. Больше всего жалоб от пользователей приложения на Android и десктоп-версии на Windows.

По данным издания «Код Дурова», смена IP-адреса на зарубежный решает проблему. О причинах сбоя на данный момент неизвестно — официальных комментариев о проблеме не поступало. 

Как писали Юга.ру, зампред Сбербанка прогнозирует рост телефонного мошенничества. Блокировки WhatsApp* и Telegram не помогли. 

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

