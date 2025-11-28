В разных регионах России не работает WhatsApp*

28 ноября сайт «Сбой.рф» сообщил о жалобах на работу WhatsApp* от жителей разных регионов России. По данным на 10:00 всего зафиксировано 1302 жалобы, а 27 ноября поступило 2129 жалоб.

Большинство из них — из Москвы и области — 40%. По сообщению издания «Подъем», москвичи не могут отправить сообщение в мессенджере ни через подключение по Wi-Fi, ни через мобильный интернет.

Также проблемы отмечаются в Санкт-Петербурге — оттуда пришло 16% жалоб. У пользователей не отправляются и не прогружаются медиафайлы через WhatsApp*.