«Наша борьба продолжается». В Краснодарском крае ищут волонтеров для очитки пляжей от мазута

Краснодарский край

  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Волонтеры Анапы просят о помощи в ликвидации последствий разлива нефти в Черном море

29 ноября телеграм-канал штаба «Дельфины» в поселке Волна (Анапа) сообщил, что волонтеры продолжают бороться с последствиями прошлогоднего разлива нефти в Черном море. Активисты ежедневно очищают побережье «практически в одиночку».

«Сейчас на месте работают всего 5-7 человек против километров загрязненных пляжей. Регулярные рейды показывают: мазут никуда не исчез. Выбросов стало меньше, но он все еще там», — рассказали в штабе.

Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да:

Сейчас «Дельфины» ищут волонтеров, которые готовы помогать очищать пляжи от мазута. Связаться со штабом и вступить в него можно по ссылке.

Напомним, что в конце ноября в Краснодарском крае волонтеры обнаружили новые выбросы мазута. Оперштаб о них не сообщал.

Как писали Юга.ру, у берегов Анапы за месяц нашли 19 погибших дельфинов.

Анапа Волонтеры Нефть Разлив нефти Черное море Экология

