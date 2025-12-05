Пейзажи, портреты и анимализм. В Краснодаре пройдет выставка «Отражения души»
В Краснодаре покажут работы художницы Анастасии Цветковой (12+)
В галерее «Особнякъ» 4 декабря открылась персональная экспозиция живописи и графики Анастасии Цветковой «Отражения души». Представлено около 40 произведений, отражающих многообразие творчества автора.
Художница работает в жанрах пейзажа, портрета и анимализма. Цветкова развивает собственную технику живописи, вдохновленную японской культурой.
«Ее стиль — это синтез символизма и импрессионизма. В картинах часто скрыты символы, намеки, личные ассоциации — зрителя приглашают не просто смотреть, а чувствовать. Этот прием придает работам почти мистическое сияние, подчеркивая философскую глубину образов», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 21 декабря со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00 на улице Фрунзе, 37. Стоимость билетов 50-100 рублей.
