Транспортное управление Краснодара увеличило выручку на 900 млн рублей за десять месяцев 2025 года
Директор МУП КТТУ рассказал о финансовых показателях предприятия
27 ноября портал «Бизнес ФМ Краснодар» сообщил, что директор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» Александр Грачев рассказал о финансовых показателях предприятия за десять месяцев 2025 года. За этот период трамвайно-троллейбусное управление обслужило 95 млн пассажиров и получило 4,7 млрд рублей выручки.
Это на 900 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2024-го.
Основной объем перевозок обеспечивают трамваи — 65% от общего числа пассажиров. На долю троллейбусов приходится 19%, на долю автобусов — 16%.
Грачев добавил, что средняя зарплата сотрудников выросла с 68,2 тыс. рублей в октябре 2024 года до 72,5 тыс. рублей в октябре 2025-го. Численность персонала предприятия увеличилась на 180 человек и составила 3 тыс. 275 сотрудников.
В 2024 году ТТУ Краснодара отчиталось о рекордных убытках за 2024 год. Компания ушла в минус на 570 млн рублей.
Напомним, 7 декабря 2024 года в Краснодаре подняли стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах ТТУ с 40 до 50 рублей. До этого цену увеличивали в августе 2023-го — с 35 до 40 рублей.
Рост стоимости объясняют удорожанием запчастей, коммунальных платежей, а также необходимостью индексации зарплат.
Проезд по карману:
Портал 93.ру уточнил у Грачева, ждать ли краснодарцам нового скачка цен в ближайшее время. Директор предприятия ответил, что это будет зависеть от того, как КТТУ экономически закроет год.
По его данным, сейчас себестоимость поездки в трамвае составляет 39 рублей, автобусе — 71 рубль и троллейбусе — 65 рублей. Среднее значение без учета амортизации — 48,82 рубля.
Как писали Юга.ру, ФАС продолжает расследовать дело о повышении тарифов на проезд в Краснодаре.