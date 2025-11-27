Транспортное управление Краснодара увеличило выручку на 900 млн рублей за десять месяцев 2025 года

Директор МУП КТТУ рассказал о финансовых показателях предприятия

27 ноября портал «Бизнес ФМ Краснодар» сообщил, что директор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» Александр Грачев рассказал о финансовых показателях предприятия за десять месяцев 2025 года. За этот период трамвайно-троллейбусное управление обслужило 95 млн пассажиров и получило 4,7 млрд рублей выручки. Это на 900 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Основной объем перевозок обеспечивают трамваи — 65% от общего числа пассажиров. На долю троллейбусов приходится 19%, на долю автобусов — 16%. Грачев добавил, что средняя зарплата сотрудников выросла с 68,2 тыс. рублей в октябре 2024 года до 72,5 тыс. рублей в октябре 2025-го. Численность персонала предприятия увеличилась на 180 человек и составила 3 тыс. 275 сотрудников. В 2024 году ТТУ Краснодара отчиталось о рекордных убытках за 2024 год. Компания ушла в минус на 570 млн рублей. Напомним, 7 декабря 2024 года в Краснодаре подняли стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах ТТУ с 40 до 50 рублей. До этого цену увеличивали в августе 2023-го — с 35 до 40 рублей. Рост стоимости объясняют удорожанием запчастей, коммунальных платежей, а также необходимостью индексации зарплат.

Проезд по карману: Как и почему за 20 лет тарифы на общественный транспорт в Краснодаре выросли в 12,5 раз

Портал 93.ру уточнил у Грачева, ждать ли краснодарцам нового скачка цен в ближайшее время. Директор предприятия ответил, что это будет зависеть от того, как КТТУ экономически закроет год. По его данным, сейчас себестоимость поездки в трамвае составляет 39 рублей, автобусе — 71 рубль и троллейбусе — 65 рублей. Среднее значение без учета амортизации — 48,82 рубля.