В Краснодаре в кино покажут первого «Гарри Поттера» и «Зверополис 2». Узнали кодовые названия

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» © Скриншот видео с Rutube-канала «ТВОЙ КИНОТЕАТР | MOVIE TIME CINEMA»

В Краснодаре в кино будут показывать первую часть фильма о мальчике-волшебнике и продолжение мультика про город зверей (6+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 1 декабря в кино будут показывать фильм «Гарри Поттер и философский камень» под другим названием — «Неошибка». Первая часть знаменитой франшизы о мальчике-волшебнике рассказывает о том, как в Хогвартсе Гарри начинает изучать магию и узнавать о своем прошлом и родителях. Ленту в 2001 году снял Крис Коламбус по книге Джоан Роулинг.

Кроме того, 4 декабря в прокат выйдет анимация «Зверополис 2» под названием «Одна дома». «Одна дома, но не одна в мегаполисе. Многие называют его зверополисом, потому что в большом городе всегда есть место зверям», — говорится в описании фильма. Во второй части крольчиха Джуди и лис Ник будут вместе работать под прикрытием, чтобы распутать дело, связанное со змеем Гэри. Оригинал в 2016 году заработал в мировом прокате больше 1 млрд долларов и получил премию «Оскар». Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатрах «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».